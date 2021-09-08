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Такой день. Продление домашнего ареста Александру Дементьеву и доработка Сибирской долины

, ИА "Амител"
Главное за 8 сентября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле неизвестные "разобрали на запчасти" шесть автомобилей "Почты России" и беспрепятственно ушли с украденным. Сейчас их ищет полиция. В госкомпании при этом заверили, что происшествие не отразилось на работе подразделения.

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Суд продлил домашний арест экс-главе алтайского Минтранса Александру Дементьеву. Чиновник подозревается во взятке в размере 5 млн рублей.

Среди аварийных бараков на ул. Советской Армии началось строительство жилой 16-этажки. Проект дома разработали ещё шесть лет назад.

Власти Барнаула займутся решением проблем жителей посёлка Сибирская долина. Населённый пункт ждёт масштабная доработка.

В Алтайском крае за сутки скончались 27 пациентов с ковидом. Это повторение антирекорда, который был зарегистрирован в регионе 7 сентября.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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