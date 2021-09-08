Такой день. Продление домашнего ареста Александру Дементьеву и доработка Сибирской долины

В Барнауле неизвестные "разобрали на запчасти" шесть автомобилей "Почты России" и беспрепятственно ушли с украденным. Сейчас их ищет полиция. В госкомпании при этом заверили, что происшествие не отразилось на работе подразделения.

18-летний бийчанин кинул девушке в лицо камень, из-за того что она отказалась знакомиться. Горожанка получила серьёзные травмы, теперь ей потребуются пластические операции.

Авиапредприятие "Алтай", управляющее аэропортом Барнаула, всё-таки нашло организацию, которая подсчитает рыночную стоимость её акций для будущей допэмиссии. Новый пакет ценных бумаг планируется продать холдингу "Новапорт".

Руководитель сельской школы обратился к правительству Алтайского края с просьбой помочь с капремонтом. Учреждение построили ещё в 1963 году, но с тех пор здание основательно ни разу не ремонтировалось.

В преддверии Дня города 8 сентября в мэрии Барнаула началась серия торжественных награждений. Первыми чествовали представителей транспортной отрасли, сфер дорожного хозяйства, благоустройства, гражданской обороны, юридических профессий.

Суд продлил домашний арест экс-главе алтайского Минтранса Александру Дементьеву. Чиновник подозревается во взятке в размере 5 млн рублей.

Среди аварийных бараков на ул. Советской Армии началось строительство жилой 16-этажки. Проект дома разработали ещё шесть лет назад.

Власти Барнаула займутся решением проблем жителей посёлка Сибирская долина. Населённый пункт ждёт масштабная доработка.

В Алтайском крае за сутки скончались 27 пациентов с ковидом. Это повторение антирекорда, который был зарегистрирован в регионе 7 сентября.