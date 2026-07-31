Аэропорт Антальи запретит с 1 августа таблички для встречи туристов

С 31 июля пассажиров будут распределять по 13 стойкам с буквенной маркировкой

31 июля 2026, 21:06, ИА Амител

Чемодан. Аэропорт / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 31 июля (с полуночи) в аэропорту Антальи вводится новая схема распределения прибывающих пассажиров. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на ассоциацию туроператоров России.

Теперь организованных туристов будут встречать не по фирменным табличкам с названиями и логотипами, а у специальных стоек, обозначенных буквами латинского алфавита.

В зоне прилета установили 13 прозрачных блоков из оргстекла — они промаркированы литерами от A до M. Туроператоров и принимающие компании распределили по группам: за каждой стойкой закреплено по девять организаций.

Как будет работать система: путешественнику заранее сообщат нужную букву стойки. В зоне прилета он найдет свою фамилию на информационном табло соответствующего блока — на одном табло размещают до 54 имен. После этого турист ожидает представителя своей компании и затем следует к трансферу.

Контроль за соблюдением правил будет жестким. За каждую стойку отвечают прикрепленные к ней агентства — они обязаны не допускать к точке посторонних встречающих.

Следить за порядком будут полицейские и инспекторы Ассоциации туристических агентств Турции. Если выявят нарушения, администрация аэропорта вправе применить санкции к провинившейся стойке.