Алексей Смертин покинул пост главы Алтайской краевой федерации футбола
Его преемником стал директор филиала "Алтайэнерго" Николай Пантелеев
31 июля 2026, 18:57, ИА Амител
Алексей Смертин ушел с поста главы Алтайской краевой федерации футбола. Итоги отчетно‑выборной конференции, прошедшей 30 июля, подвели в региональном Министерстве спорта, пишет "Коммерсантъ".
Смертин, родом из Барнаула, руководил федерацией на протяжении десяти лет — с 2014 года. Официальная причина ухода не раскрывается. В федерации выразили благодарность экс‑руководителю и удостоили его звания почетного председателя.
Сейчас Алексей Смертин занимает должность директора департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза. Футбольная карьера Смертина начиналась в барнаульском "Динамо". За сборную России он выступал с 1998 по 2006 год, а в 2004–2005 годах носил капитанскую повязку.
Новым главой федерации стал Николай Пантелеев, директор филиала "Алтайэнерго" (ПАО "Россети Сибирь").
21:33:13 31-07-2026
правильно ! не фиг тут ловить !
00:40:25 01-08-2026
Конечно правильно он сколь раз в Барнауле то бывал за последние 5 лет.
02:59:21 01-08-2026
Правильно, пусть электрики футболом командуют
10:29:15 01-08-2026
Развалил и свалил
11:11:15 01-08-2026
Новым главой федерации стал Николай Пантелеев, директор филиала "Алтайэнерго" (ПАО "Россети Сибирь").
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Уже даже не смешно! Самому-то Николаю как? Лишь бы должность пожирнее?
07:31:03 02-08-2026
Гость (11:11:15 01-08-2026) Новым главой федерации стал Николай Пантелеев, директор фили...
Да уж, тут бесстыжесть и беспринципность просто зашкаливает. Посмотрели бы вы на этого " футболиста". Позорище. Проворуется и сядет, как некоторые. Потому что знаний в этой области ноль!