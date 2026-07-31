Алексей Смертин покинул пост главы Алтайской краевой федерации футбола

Его преемником стал директор филиала "Алтайэнерго" Николай Пантелеев

31 июля 2026, 18:57, ИА Амител

Алексей Смертин / Фото: Amic.ru

Алексей Смертин ушел с поста главы Алтайской краевой федерации футбола. Итоги отчетно‑выборной конференции, прошедшей 30 июля, подвели в региональном Министерстве спорта, пишет "Коммерсантъ".

Смертин, родом из Барнаула, руководил федерацией на протяжении десяти лет — с 2014 года. Официальная причина ухода не раскрывается. В федерации выразили благодарность экс‑руководителю и удостоили его звания почетного председателя.

Сейчас Алексей Смертин занимает должность директора департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза. Футбольная карьера Смертина начиналась в барнаульском "Динамо". За сборную России он выступал с 1998 по 2006 год, а в 2004–2005 годах носил капитанскую повязку.

Новым главой федерации стал Николай Пантелеев, директор филиала "Алтайэнерго" (ПАО "Россети Сибирь").