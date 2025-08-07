О коварстве футбола, беге и дофаминовой зависимости. Интервью с Алексеем Смертиным

Алексей Смертин рассказал, какие опыты ставит над собой и что помогает ему сохранить форму в 50 лет

07 августа 2025, 09:45, ИА Амител

"Я бегу, и значит, я живу", а еще – "я дофаминовый наркоман" и предпочитаю "фрикции, а не эякуляцию". Так говорит о себе знаменитый спортсмен, футболист и бегун Алексей Смертин. Сегодня он гость "Переговорки" на amic.ru. Обсудили многое: в чем коварство футбола и почему российская сборная никак не может выйти на высокий уровень. А еще – о том, что на самом деле главное в беге. И это совсем не ноги, уверяет спортсмен. Узнали, от чего кайфует Алексей Смертин, какие опыты над собой ставит и какой "пинок под зад" способен мотивировать ребенка заниматься спортом. Затронули и политику – куда уж без нее.

Кто в "Переговорке"



Смертин Алексей Геннадьевич – российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России международного класса по футболу. Участник чемпионата мира 2002 г., чемпионата Европы 2004 г. Победитель чемпионата России 1997 г. Дважды серебряный призер чемпионата России. Лучший футболист России 1999 г. Обладатель Кубка России 2000 г. Обладатель Кубка французской лиги 2002 г. в составе "Бордо". Победитель конкурса "Лидер национальной команды 2002-2003 гг. Чемпион Англии в составе "Челси". Обладатель Кубка английской лиги в составе "Челси" (2005).



В 2006 г. основал в Барнауле краевую специализированную детско-юношескую футбольную школу олимпийского резерва Алексея Смертина.

В 2009 г. объявил о завершении карьеры в большом футболе.

В 2009-2011 гг. был депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания V созыва.

В 2016 г. выпустил книгу "Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона", в которой рассказал о своей жизни и спортивной карьере.

Кандидат психологических наук.

В настоящее время – председатель Алтайской краевой федерации футбола. Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС.

02:55 "Нужна цель". Зачем Алексей бежит сложные марафоны, хотя трудно и бывает больно? А еще о том, что между марафонцем и футболистом разница – 1%. "Я только обувь заменил", – говорит спортсмен.

04:07 О том, что и кому доказывал Алексей Смертин в юности. И перед кем отчитывается сейчас. А еще об Англии, которая научила рефлексировать.

05:46 Алексей Смертин – о коварстве футбола.

06:24 "Сторонник фрикций, а не эякуляции". О дофаминовой зависимости и о том, что дает Алексею бег.

11:01 "Я бегу, и значит, я живу". Что в голове у спортсмена, когда он бежит? Рабочие вопросы с замом Алексей Смертин тоже обсуждает на бегу.

12:29 "Я еще не познал границы своих возможностей". Алексей об опытах над собой и подготовке к "суточному забегу", который длится 24 часа без перерыва.

13:04 О генетике, питании и сне: как Смертину в 50 лет удается поддерживать такую форму.

13:24 "10 километров – это разминка". О том, как тренируется спортсмен и сколько он пробегает каждый день.

15:53 "Шел наивно с открытым забралом". Почему Алексей не остался в политике, хотя когда-то был депутатом АКЗС.

19:54 Чем занимается Алексей Смертин сейчас, помимо бега. А он много что делает для развития футбола. А еще – помогает людям с инвалидностью.

21:35 "Во-первых, здесь играют ногами". В чем феномен футбола? Алексей уверен, что аналогов подобных игр нет. А еще это инструмент, который помогает если не менять судьбы, то хотя бы корректировать их в лучшую сторону.

25:14 О воспитанниках школы Смертина и предстоящем международном чемпионате в Алтайском крае. "За Уралом, да и до Урала, таких турниров больше нет".

26:07 Зачем мальчишкам играть в футбол, если профессионалами станут 1%? "Навыки, которые ты наработаешь здесь, потом применяешь всю жизнь".

27:49 О работе и футбольном боге. На что рассчитывать, чтобы добиться успеха. Алексей Смертин считает, что одной только работоспособности недостаточно.

30:07 Почему Смертин на футбольное поле выходил всегда с левой ноги.

31:00 "50 лет, 50 км в -50". О том, какой символический забег ждет Смертин в свои 50 лет.

32:15 Еще немного о планах и высоких целях: суточный бег, представить Алтайский край на сверхдлинных дистанциях и пробежать за сутки 240 километров.

33:46 "Чтобы как можно больше знали об Алтайском крае". О трейле, который Алексей организует в августе в Колывани. "Сейчас нереальный бум на бег". Смертин мечтает в рамках этого трейла провести чемпионат России в Алтайском крае.

35:36 О книгах, которые пишет Смертин. Одна уже вышла – про футбол. Над второй – думает. "Скорее всего, про психологию и философию".

37:03 Почему российская сборная не может выйти на серьезный мировой уровень?

40:02 "Пинок под зад". О том, как мотивировать ребенка заниматься спортом. Пинок – это не удар, объясняет свои слова спортсмен. У детей надо выработать связку: "хочу – могу – надо". И работать над этим регулярно. "Потому что сегодня хочу, завтра не хочу – это модель не рабочая. Это модель не достигатора", – говорит спортсмен.