Ученики начнут отдыхать в среду, 31 декабря, и вернутся к занятиям в понедельник, 12 января

01 декабря 2025, 18:40, ИА Амител

Зимние каникулы в школах Алтайского края начнутся 31 декабря 2025 года. Даты отдыха для учащихся общеобразовательных учреждений опубликовало Минпросвещения.

«При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», – говорится в сообщении.

Также детей ожидают традиционные весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года и летние – с 27 мая по 31 августа.

Для работающего населения предстоящие январские каникулы будут самыми продолжительными за последние несколько лет и продлятся 12 дней. Их числа совпадают с датами школьных каникул. Первым рабочим днем, как и днем первых занятий в школах, станет понедельник, 12 января.