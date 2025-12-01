Когда мы выйдем на работу в 2026-м после новогодних праздников?
Грядущие январские каникулы будут чуть длиннее, чем обычно
До наступления Нового года – 2026 остался месяц. Это значит, что сейчас самое время планировать свои январские каникулы. Они, кстати, будут самыми продолжительными за последние несколько лет. Очень важно не запутаться в датах, правильно рассчитать время своего отдыха, а также в преддверии первого рабочего дня восстановить режим сна.
О том, когда мы выходим на работу и сколько дней вообще отдыхаем в честь Нового года, – в материале amic.ru.
Сколько дней продлятся выходные в честь Нового года – 2026?
Новогодние праздники в 2026-м будут самыми длинными за последние несколько лет. Они продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го. Напомним, на январских каникулах в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.
Когда мы выходим на работу в 2026 году?
Первым рабочим днем 2026 года будет понедельник, 12 января. Новый трудовой год большинство россиян начнут со стандартной пятидневной рабочей недели. А в 2025-м она была двухдневной: на работу мы вышли в четверг, 9 января.
А когда будут следующие длинные выходные в 2026-м?
Новый период продолжительных выходных наступит в феврале. В честь Дня защитника Отечества мы отдохнем три дня – с 21 по 23 февраля 2026 года.
