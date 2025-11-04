НОВОСТИОбщество

В Москве предложили сократить летние каникулы школьников до двух месяцев

Реализация идеи потребует переноса сроков проведения ЕГЭ

04 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Дети гуляют в Барнауле / Фото: amic.ru

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев, сообщает "Говорит Москва".

По словам омбудсмена, нынешние трехмесячные каникулы – "самые длинные в мире", и это создает трудности для родителей, у которых нет возможности брать отпуск на такой срок. При этом, отметила она, фактически учебный процесс заканчивается еще в апреле: впереди майские праздники, затем – экзамены, и новые темы уже не изучаются.

Ярославская считает, что июнь можно сделать учебным месяцем, но посвятить его не стандартным урокам, а творческим занятиям – музыке, рисованию, физкультуре. Такая мера, по ее мнению, поможет занять школьников и разгрузит родителей.

Однако реализация идеи потребует переноса сроков проведения ЕГЭ и перестройки учебного графика по всей стране.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий бесплатное одноразовое горячее питание для всех школьников. По мнению авторов инициативы, введение бесплатного полноценного питания позволит снизить риск заболеваний у школьников, сформировать у них устойчивые привычки здорового питания и повысить работоспособность.

Комментарии 12

Гость

18:43:10 04-11-2025

Ольга Ярославская вообще с программой школы знакома? Чушь, как всегда, несет!

Гость

18:46:44 04-11-2025

В Москве пусть хоть две недели оставят. И Ярославской отпуск недельный установить, без компенсаций.

гость

19:47:18 04-11-2025

Гость (18:46:44 04-11-2025) В Москве пусть хоть две недели оставят. И Ярославской отпуск... Неделя много 3 дня))

бГг

06:30:32 05-11-2025

Гость (18:46:44 04-11-2025) В Москве пусть хоть две недели оставят. И Ярославской отпуск... ага, год обучения добавить и 2 месяца каникулы...

Гость

18:47:31 04-11-2025

Штрафовать тех депутатов, которые попусту трещат, предлагают тупые инициативы для галочки, хотят ввергнуть отлаженные государственные системы в хаос и сверхрасходы.

Иноагент?

19:26:08 04-11-2025

Аргументы сомнительные.... Уж не предлагает ли она отменить майские праздники?

гость

22:38:06 04-11-2025

А она точно уполномоченный по правам детей ?

Гость

09:01:51 05-11-2025

гость (22:38:06 04-11-2025) А она точно уполномоченный по правам детей ?...
Самое главное - а она об этом знает?

Гость

12:04:59 05-11-2025

Гость (09:01:51 05-11-2025) Самое главное - а она об этом знает? ...
Минусаторы, а если вы не понимаете, о чем написано, проходите мимо! Большинстов дамочек, занимающих подобные должности, вообще не понимают, чем они должны заниматься и что от них требуется! Так понятнее будет?

Гость

10:21:44 05-11-2025

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Не депутаты, а враги народа.

Гость

10:31:00 05-11-2025

А почему у депутатов отпуск больше 28 дней?

Гость

10:54:39 05-11-2025

Хорошо быть депутатом, можно говорить что хочешь, можно в инстограм вести блог, даже нагишом

