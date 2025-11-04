В Москве предложили сократить летние каникулы школьников до двух месяцев

Реализация идеи потребует переноса сроков проведения ЕГЭ

04 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Дети гуляют в Барнауле / Фото: amic.ru

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев, сообщает "Говорит Москва".

По словам омбудсмена, нынешние трехмесячные каникулы – "самые длинные в мире", и это создает трудности для родителей, у которых нет возможности брать отпуск на такой срок. При этом, отметила она, фактически учебный процесс заканчивается еще в апреле: впереди майские праздники, затем – экзамены, и новые темы уже не изучаются.

Ярославская считает, что июнь можно сделать учебным месяцем, но посвятить его не стандартным урокам, а творческим занятиям – музыке, рисованию, физкультуре. Такая мера, по ее мнению, поможет занять школьников и разгрузит родителей.

Однако реализация идеи потребует переноса сроков проведения ЕГЭ и перестройки учебного графика по всей стране.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий бесплатное одноразовое горячее питание для всех школьников. По мнению авторов инициативы, введение бесплатного полноценного питания позволит снизить риск заболеваний у школьников, сформировать у них устойчивые привычки здорового питания и повысить работоспособность.