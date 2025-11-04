В Москве предложили сократить летние каникулы школьников до двух месяцев
Реализация идеи потребует переноса сроков проведения ЕГЭ
04 ноября 2025, 18:00, ИА Амител
Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев, сообщает "Говорит Москва".
По словам омбудсмена, нынешние трехмесячные каникулы – "самые длинные в мире", и это создает трудности для родителей, у которых нет возможности брать отпуск на такой срок. При этом, отметила она, фактически учебный процесс заканчивается еще в апреле: впереди майские праздники, затем – экзамены, и новые темы уже не изучаются.
Ярославская считает, что июнь можно сделать учебным месяцем, но посвятить его не стандартным урокам, а творческим занятиям – музыке, рисованию, физкультуре. Такая мера, по ее мнению, поможет занять школьников и разгрузит родителей.
Однако реализация идеи потребует переноса сроков проведения ЕГЭ и перестройки учебного графика по всей стране.
18:43:10 04-11-2025
Ольга Ярославская вообще с программой школы знакома? Чушь, как всегда, несет!
18:46:44 04-11-2025
В Москве пусть хоть две недели оставят. И Ярославской отпуск недельный установить, без компенсаций.
19:47:18 04-11-2025
Гость (18:46:44 04-11-2025) В Москве пусть хоть две недели оставят. И Ярославской отпуск... Неделя много 3 дня))
06:30:32 05-11-2025
Гость (18:46:44 04-11-2025) В Москве пусть хоть две недели оставят. И Ярославской отпуск... ага, год обучения добавить и 2 месяца каникулы...
18:47:31 04-11-2025
Штрафовать тех депутатов, которые попусту трещат, предлагают тупые инициативы для галочки, хотят ввергнуть отлаженные государственные системы в хаос и сверхрасходы.
19:26:08 04-11-2025
Аргументы сомнительные.... Уж не предлагает ли она отменить майские праздники?
22:38:06 04-11-2025
А она точно уполномоченный по правам детей ?
09:01:51 05-11-2025
гость (22:38:06 04-11-2025) А она точно уполномоченный по правам детей ?...
Самое главное - а она об этом знает?
12:04:59 05-11-2025
Гость (09:01:51 05-11-2025) Самое главное - а она об этом знает? ...
Минусаторы, а если вы не понимаете, о чем написано, проходите мимо! Большинстов дамочек, занимающих подобные должности, вообще не понимают, чем они должны заниматься и что от них требуется! Так понятнее будет?
10:21:44 05-11-2025
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Не депутаты, а враги народа.
10:31:00 05-11-2025
А почему у депутатов отпуск больше 28 дней?
10:54:39 05-11-2025
Хорошо быть депутатом, можно говорить что хочешь, можно в инстограм вести блог, даже нагишом