Алтайский промышленник предлагает сделать Барнаул доступнее для людей с инвалидностью

Директор завода "Силикатчик" Михаил Дыров считает, что развитие региона начинается не только со строительства домов, но и с заботы о тех, кому нужна поддержка

23 июня 2026, 08:30, ИА Амител

Михаил Дыров / Фото из архива героя спецпроекта

Многие говорят о развитии Алтайского края через новые предприятия, инвестиции и стройки. Но иногда перемены начинаются совсем с другого — с желания сделать город удобнее для конкретных людей. Герой спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" генеральный директор АО "Силикатчик", выпускающего продукцию под торговой маркой "Стройберг", победитель премии "Народный знак качества — 2023" в номинации "Персона Business FM Барнаул" Михаил Дыров уверен: сегодня одной из важных задач для региона становится создание по-настоящему доступной среды для людей с инвалидностью.

Когда помощь становится личной историей

О доступной среде в России говорят давно. Однако на практике многие объекты по-прежнему остаются недоступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно на эту проблему Михаил Дыров обратил особое внимание во время работы с общественными инициативами.

«Я живу в Индустриальном районе и вижу, что там ситуация более-менее развивается. Но в центре города нередко встречаются места, где доступность сделана скорее для отчета. Человек на коляске просто не может самостоятельно попасть внутрь некоторых организаций. И таких примеров достаточно много», — говорит он.

По словам руководителя завода, особенно актуальной эта тема становится сейчас, когда все больше внимания уделяется поддержке ветеранов СВО и людей с инвалидностью. Нужны более удобные пандусы, съезды с тротуаров, доступные входы в магазины, аптеки, учреждения и организации, лифты или подъемники там, где есть ступени, широкие проходы, адаптированные санитарные комнаты, доступный общественный транспорт и парковочные места для людей с инвалидностью. Этим должны заниматься не только власти, но и бизнес, подчеркивает Михаил.

Вместе с единомышленниками он участвует в обсуждении возможных решений, связанных с городской инфраструктурой, поддержкой людей с инвалидностью и развитием общественных инициатив. Часть предложений уже находится в проработке, а некоторые идеи постепенно получают поддержку со стороны предпринимателей и общественности.

Максим Банных, Виктор Томенко, Михаил Дыров / Фото из архива героя спецпроекта

Проект, который изменил взгляд на жизнь

Важное место в жизни Михаила Дырова занимает волонтерский проект для особенных детей "Михутка", участником и волонтером которого он является уже несколько лет.

С этим движением он познакомился случайно, однако встреча с его воспитанниками произвела на него сильное впечатление.

«Я увидел ребят с особенностями здоровья и был поражен тому, сколько в них энергии, тепла и жизненной силы. Бывает, приходишь после работы уставший, что-то не получилось, настроение плохое. А потом пообщаешься с ними и понимаешь, что все твои проблемы на самом деле не такие уж серьезные», — рассказывает Михаил.

Со временем к волонтерской деятельности присоединилась и его семья. Сегодня он считает развитие подобных проектов одной из важнейших общественных задач.

Инициативы, помогающие людям с инвалидностью социализироваться, должны получать поддержку не только на муниципальном, но и на региональном уровне, уверен собеседник.

Михаил Дыров / Фото из архива героя спецпроекта

Строитель в третьем поколении

Сам Михаил Дыров пришел в профессию не случайно. Его семья много лет была связана со строительной отраслью.

После службы в армии в начале 1990-х годов он начал работать на цементном производстве, затем участвовал в строительстве и запуске Голухинского цементного завода. Позже трудился в сфере промышленного строительства, работал за рубежом, обучая специалистов в Турции, Египте и Индии.

Сегодня он возглавляет одно из крупнейших предприятий строительной отрасли региона. По словам Михаила, строительство остается одной из ключевых отраслей экономики, поскольку вокруг него формируются десятки смежных производств.

«Строительство — это созидание. Когда развивается стройка, работают производители материалов, металлурги, транспортные компании, подрядчики. Это большая система, которая двигает экономику вперед. И все же мы не должны забывать о благоустройстве», — отмечает он.

Есть проблема — нужно решение

Директор завода не ограничивается волонтерством, его инициативы поддерживают "Новые люди". В команде партии много людей с новыми идеями и практическим подходом к решению проблем.

«Мне всегда ближе были конкретные дела, а не разговоры. Если есть проблема, нужно искать решение и заниматься этим системно. В этом вопросе мы схожи с "Новыми людьми" и совместно работаем над тем, чтобы сделать город лучше», — считает он.

Михаил Дыров уверен, что развитие региона нельзя измерять только количеством построенных объектов или экономическими показателями. Настоящие изменения начинаются тогда, когда общество обращает внимание на тех, кому требуется дополнительная поддержка, и создает для них равные возможности.