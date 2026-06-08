Противоречия разгорелись между краевым стройзаказчиком и "Алтайкоммунпроектом"

08 июня 2026, 08:15, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Единый заказчик капитального строительства Алтайского края не сумел отсудить у проектного института "Алтайкоммунпроект" 1,4 млн рублей за "просроченный" проект поликлиники при Центральной районной больнице в Мамонтово. Арбитражный суд пришел к выводу: вина за запоздалое завершение работ лежит на самом заказчике. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Еще в 2022 году Единый стройзаказчик заключил с "Алтайкоммунпроектом" договор на разработку проекта поликлиники при ЦРБ в селе Мамонтово. Однако когда институт начал работу, его специалисты обнаружили: данных для разработки серьезно не хватает. "Алтайкоммунпроект" предложил расторгнуть договор, но заказчик не согласился. Работа продолжилась, хотя из-за нехватки данных неоднократно останавливалась, а само проектное задание менялось.

"Алтайкоммунпроект" просил продлить сроки выполнения работ в контракте, однако заказчик на это не пошел, хотя в деловой переписке и согласился считать срок выполнения работ с момента выдачи дополнительного проектного задания.

«В итоге подрядчик завершил выполнение работ, сторонами подписаны акты приемки работ, получено положительное заключение государственной экспертизы, работы оплачены», — сказано в решении суда.

Однако последние два этапа работы над проектом "Алтайкоммунпроект" завершил уже с опозданием. В связи с этим Единый стройзаказчик обратился в суд и потребовал от проектного института выплатить пени: 299,1 тысячи рублей, которые в процессе разбирательства выросли уже до 1,4 млн. Однако, как уже было сказано, сбыться этому было не суждено.

«Заказчик неоднократно изменял задание на проектирование, менял медицинское задание, выдавал подрядчику дополнительные задания на проектирование, а исходные данные для проектирования, которые в полном объеме должны были быть предоставлены заказчиком подрядчику в срок пять рабочих дней с даты после заключения контракта, предоставлялись заказчиком подрядчику частями на протяжении всего срока исполнения контракта вплоть до сентября 2025 года», — установил суд в процессе разбирательства.

Обратил суд внимание и на то обстоятельство, что в ходе разбирательства Единый стройзаказчик затруднялся определить: с какого момента следует начинать исчислять неустойку.

«[Данное обстоятельство] косвенно свидетельствует о том, что истец признавал неправомерность своих действий в части непредоставления ответчику всех исходных данных и в части неоднократного изменения задания на проектирование», — подчеркивает вердикт суда.

Напомним, не так давно стало известно о завершении судебного процесса, инициированного прокуратурой против барнаульской компании "Земпроект". Правоохранители одержали победу и организация, согласно решению суда, должна будет выплатить в краевой бюджет более 220 млн рублей из-за ошибок, допущенных более десяти лет назад в генплане села Ребриха. При этом в самой организации ситуацию видят совершенно иначе и намерены оспаривать решение.