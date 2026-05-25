Дамоклов меч. Компания "Земпроект" оспорит решение суда о взыскании с нее 220 млн рублей
Директор "Земпроекта" Галина Садакова убеждена: компания не должна нести ответственность за работу множества органов власти в одиночку
25 мая 2026, 07:27, ИА Амител
Руководство ООО "Компания "Земпроект" собирается оспорить решение Арбитражного суда Алтайского края, согласно которому организация должна вернуть краевому бюджету свыше 220 млн рублей из-за несостыковок в генплане Ребрихи. Фирму, как убеждена ее директор Галина Садакова, просто сделали "козлом отпущения". Об этом корреспонденту amic.ru сообщили в самой " Компании "Земпроект".
Дорогие ошибки
Арбитражный суд Алтайского края обязал "Компанию "Земпроект" возместить краевому бюджету убытки на сумму 220 млн рублей весной 2026 года. Финансовые потери, согласно позиции истца — краевой прокуратуры, возникли, из-за некачественно подготовленного "Земпроектом" генплана Ребрихи.
В установленных генпланом границах поселка собирались построить поликлинику при Ребрихинской ЦРБ. И когда уже проект здания был готов, оказалось, что стройка невозможна, так как частично зайдет на земли лесного фонда.
Проект поликлиники пришлось серьезно отредактировать за счет краевого бюджета: здание из п-образного стало прямоугольным, а на смену подвалу пришел цокольный этаж. Расходы на корректировку проекта и "экспертное сопровождение" краевая прокуратура расценила как убытки. В связи с этим правоохранители и обратились в суд.
"Земпроект" итоги процесса, разумеется, не устроили.
«За 20 лет на рынке предоставления услуг, ["Земпроект"] всегда ответственно и добросовестно подходил к своей работе, имеет хорошую репутацию и богатый опыт. И разработанный проект генерального плана Ребрихинского сельсовета не был исключением», — заявила директор компании Галина Садакова.
Цепочка "виновников"
Садакова убеждена: многомиллионные убытки бюджета края связаны с действиями (и бездействием) властей разного уровня. В разработке и согласовании генплана, как подчеркнула директор, участвовала не только проектная организация, но и органы местного самоуправления, и краевые отраслевые ведомства. Они, как говорит Садакова, сами ранее согласовали генплан. А в судебном процессе "заняли противоположную позицию".
Устранить недочеты, ставшие препятствием на пути строительства поликлиники в Ребрихе, по мнению директора "Земпроекта", можно было простым путем. Однако сделано это не было.
«Достаточно было внести изменения в генеральный план и согласовать его с Рослесхозом или обратиться в существующую на тот момент рабочую группу по урегулированию данных споров в Росреестре», — считает Садакова.
Директор "Земпроекта" уверена, что возникший судебный прецедент представляет собой "дамоклов меч", нависший над другими проектными организациями. На них, по мнению Садаковой, также могут возложить ответственность за работу, в которой участвовало множество органов власти.
«Практика отмены генеральных планов по инициативе Рослесхоза в последние годы очень обширна, и это говорит о том, что сведения государственного лесного фонда содержали, мягко говоря, очень противоречивые данные в разные годы, и привести их в соответствие не удалось до настоящего времени», — подчеркнула директор.
Кроме того, в компании сообщают: в 2023 году при согласовании скорректированного варианта генплана выяснилось, что Рослесхоз тот самый проблемный участок землями лесного фонда не считает, о чем было получено официальное письмо. А следующим этапом, если "Земпроект" не откажется от намерений оспорить решение Арбитражного суда Алтайского края, станет рассмотрение дела в вышестоящей инстанции.
07:42:58 25-05-2026
конечно, районные муниципальные чиновники тоже виноваты, если они нарушены сроки предоставления данных, или дали неправильную информацию по объекту строительства. Вообще наблюдается безграмотная работа специалистов районных администраций с ведомствами. У нас в районе из-за проволочек работы районной администрации с ведомством школу не построили. Ответственность должны нести все - и проектная организация, которая не заметила огрехи, и муниц. организация. А крайними остаются граждане. Примеров таких много.
08:48:49 25-05-2026
вроде, уже и цифровизация везде, и ввели подпись электронную, но скорость документооборота не увеличилась нисколько. Нужно втрое сократить срок исполнения проектной документации по строительству социальных объектов. Каждый чиновник лично должен нести ответственность за срок и достоверность созданного документа. Не умеешь работать, напортачил - уходи, нечего просиживать место. Волокита бумажная, большие сроки сильно тормозят строительство объектов.
10:02:00 25-05-2026
гость (08:48:49 25-05-2026) вроде, уже и цифровизация везде, и ввели подпись электронную... А зачем им торопиться? Служба идёт, зар(зря)плата так же.. Это в советское время был план, за нарушение которого (и по срокам, и по сути) обязательная ответственность. Сегодня другие стимулы и плюшки - карман (хорошо сочетается с кармой!)..
10:59:32 25-05-2026
гость (08:48:49 25-05-2026) вроде, уже и цифровизация везде, и ввели подпись электронную... вы вообще ничего не понимаете в проектировании, неважно какого объекта. Как раз из-за сокращения сроков проектирования и возникают в том числе и подобные ошибки, а органы архитектуры иногда от балды участок под застройку выдают, который вообще может ни строительным, ни санитарным нормам под объект не соответствовать. Вы вообще в курсе, что сейчас на проектирование сроки чуть ли в 3 раза меньше положенного, когда проектирование идет практически параллельно со стройкой в коммерции, а на проработку оптимальных проектных решений социальных объектов просто нет времени, и когда выясняется, что не только участок не соответствует нормативам, но и в техническом задании на проектирование не учтены особенности соцобьекта, сроки окончания проектирования уже подходят к концу, а сдвигать их несмотря на первоначальные ошибки органов власти, заказчик в виде того же органа власти не собирается, да еще цена проектирования школ в Алтайском крае настолько низкая, что на такие тендеры уже никто не выходит.
11:56:45 25-05-2026
Гость (10:59:32 25-05-2026) вы вообще ничего не понимаете в проектировании, неважно како... думаешь специально саботаж идет? внедрились агенты влияния в органы власти? указания хозяев из Kjyljyf выполняют?
13:14:44 25-05-2026
Гость (10:59:32 25-05-2026) вы вообще ничего не понимаете в проектировании, неважно како... так спецом все сделано, по договору проектировщик сразу всем все должен. Лучше b2b проекты делать, чем бюджетные.
А потом «Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд — с автоматами» (С) к.ф. "Крестный отец"
21:27:59 25-05-2026
Гость (10:59:32 25-05-2026) вы вообще ничего не понимаете в проектировании, неважно како...
речь идёт о причинах торможения строительства на этапе проектирования. А причина - волокита в доставке информации по объекту строительства между ведомствами и чиновниками администрации. Нужно сократить сроки не самой проектной деятельности, а сроки доставки (пересылки) информации по строящемуся объекту. Запрос ведомства лежит иногда месяцами, и никто сроки не соблюдают. Электронной почтой доставлен запрос, в течение минимального времени (дней, не месяца!) дать ответ.
Правильно Следственный комитет и прокуратура вас шерстит - социальные объекты не строятся вовремя. Деньги выделяются, а строительство тормозится именно на этапе проекта.
23:55:19 25-05-2026
гость (21:27:59 25-05-2026) речь идёт о причинах торможения строительства на этапе ... Заказчик не предоставляет исходные материалы перед проектированием. Обычно теже тех. условия появляются во время проектирования и при этом могут меняться по нескольку раз. Меняются земельные участки во время проектирования и много ещё чего. Те кто не в теме им не понять. Есть срок по контракту, а договоре прямо написано тех. Условия появятся в процессе проектирования и это не влияет на стоимость и срок проектирования. И тех. Условия появляются за 30 дней до окончания контракта, а эти 30 дней как раз на экспертизу. Ну а по сути вопроса то что в статье то там куча проблем и самая главная это то что конкурс выигрывают организации (ооо) в которых 3 человека и уставной капитал 10 тыс.
13:38:05 25-05-2026
Не все понятно из статьи. Но вовсе не упоминаются Росреестр и Роскадастр. А ведь именно эти организации ответственны за установление границ земельных участков, насколько я понял в данном случае: земель населенного пункта и земель лесного фонда, а не администрация. Какие бы хотелки не были у администрации, какой бы не был ген. план, который кстати утверждается депутатами поселения, эта самая проектная организация должна была руководствоваться межевым планом Росреестра, Роскадастра. Если нет, то АСАК прав.
00:02:15 26-05-2026
Андрей (13:38:05 25-05-2026) Не все понятно из статьи. Но вовсе не упоминаются Росреестр ... Да там изначально надо понять то что ЦРБ находится среди сосен Ленточного бора, а второе там все сроки просрочены и все там криво и косо и проектировщики рога и копыта. А деньги бюджетные и кто то должен за это отвечать. По этому все соц объекты должны делать крупные организации, а не "ООО Рога и копыта"