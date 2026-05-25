Директор "Земпроекта" Галина Садакова убеждена: компания не должна нести ответственность за работу множества органов власти в одиночку

25 мая 2026, 07:27, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Руководство ООО "Компания "Земпроект" собирается оспорить решение Арбитражного суда Алтайского края, согласно которому организация должна вернуть краевому бюджету свыше 220 млн рублей из-за несостыковок в генплане Ребрихи. Фирму, как убеждена ее директор Галина Садакова, просто сделали "козлом отпущения". Об этом корреспонденту amic.ru сообщили в самой " Компании "Земпроект".

Дорогие ошибки

Арбитражный суд Алтайского края обязал "Компанию "Земпроект" возместить краевому бюджету убытки на сумму 220 млн рублей весной 2026 года. Финансовые потери, согласно позиции истца — краевой прокуратуры, возникли, из-за некачественно подготовленного "Земпроектом" генплана Ребрихи.

В установленных генпланом границах поселка собирались построить поликлинику при Ребрихинской ЦРБ. И когда уже проект здания был готов, оказалось, что стройка невозможна, так как частично зайдет на земли лесного фонда.

Проект поликлиники пришлось серьезно отредактировать за счет краевого бюджета: здание из п-образного стало прямоугольным, а на смену подвалу пришел цокольный этаж. Расходы на корректировку проекта и "экспертное сопровождение" краевая прокуратура расценила как убытки. В связи с этим правоохранители и обратились в суд.

"Земпроект" итоги процесса, разумеется, не устроили.

«За 20 лет на рынке предоставления услуг, ["Земпроект"] всегда ответственно и добросовестно подходил к своей работе, имеет хорошую репутацию и богатый опыт. И разработанный проект генерального плана Ребрихинского сельсовета не был исключением», — заявила директор компании Галина Садакова.

Цепочка "виновников"

Садакова убеждена: многомиллионные убытки бюджета края связаны с действиями (и бездействием) властей разного уровня. В разработке и согласовании генплана, как подчеркнула директор, участвовала не только проектная организация, но и органы местного самоуправления, и краевые отраслевые ведомства. Они, как говорит Садакова, сами ранее согласовали генплан. А в судебном процессе "заняли противоположную позицию".

Устранить недочеты, ставшие препятствием на пути строительства поликлиники в Ребрихе, по мнению директора "Земпроекта", можно было простым путем. Однако сделано это не было.

«Достаточно было внести изменения в генеральный план и согласовать его с Рослесхозом или обратиться в существующую на тот момент рабочую группу по урегулированию данных споров в Росреестре», — считает Садакова.

Директор "Земпроекта" уверена, что возникший судебный прецедент представляет собой "дамоклов меч", нависший над другими проектными организациями. На них, по мнению Садаковой, также могут возложить ответственность за работу, в которой участвовало множество органов власти.

«Практика отмены генеральных планов по инициативе Рослесхоза в последние годы очень обширна, и это говорит о том, что сведения государственного лесного фонда содержали, мягко говоря, очень противоречивые данные в разные годы, и привести их в соответствие не удалось до настоящего времени», — подчеркнула директор.

Кроме того, в компании сообщают: в 2023 году при согласовании скорректированного варианта генплана выяснилось, что Рослесхоз тот самый проблемный участок землями лесного фонда не считает, о чем было получено официальное письмо. А следующим этапом, если "Земпроект" не откажется от намерений оспорить решение Арбитражного суда Алтайского края, станет рассмотрение дела в вышестоящей инстанции.