Садоводческие автобусные маршруты начнут работать в Барнауле с 17 апреля
Воспользоваться ими можно будет до середины осени
12 апреля 2022, 18:07, Никита Черников
В Барнауле начинают работу 14 садоводческих маршрутов автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, 17 апреля на линию выйдут маршруты № 23, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 151.
18 апреля начнут работу маршруты № 111, 124, 124к, 125, а 19 апреля — № 112 и 112т.
Ходить сезонный транспорт будет до 16 октября.
Ознакомиться с расписанием садоводческих маршрутов и тарифами на проезд можно в галерее ниже:
Напомним, с 1 апреля в общественном транспорте Барнаула ввели новые электронные проездные билеты.
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