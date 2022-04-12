Садоводческие автобусные маршруты начнут работать в Барнауле с 17 апреля

В Барнауле начинают работу 14 садоводческих маршрутов автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 17 апреля на линию выйдут маршруты № 23, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 151.

18 апреля начнут работу маршруты № 111, 124, 124к, 125, а 19 апреля — № 112 и 112т.

Ходить сезонный транспорт будет до 16 октября.

Ознакомиться с расписанием садоводческих маршрутов и тарифами на проезд можно в галерее ниже:

Напомним, с 1 апреля в общественном транспорте Барнаула ввели новые электронные проездные билеты.