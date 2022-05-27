На проспекте Строителей в Барнауле штрафуют любителей ездить по выделенным полосам

В Барнауле на проспекте Строителей сотрудники ГИБДД штрафуют любителей ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, сообщил очевидец amic.ru днём в пятницу, 27 мая.

Согласно снимку, полицейские остановили водителей двух иномарок, которые решили схитрить и проехать по не предназначенным для них «выделенкам».

По данным 2ГИС, дорожная ситуация в Барнауле на момент публикации заметки составляет 4 балла из 10. При этом самые протяжённые пробки наблюдаются на проспекте Строителей (движение затруднено из-за ДТП) и улицах Советской Армии и Челюскинцев, где водителям недавно запретили ездить по трамвайным путям. Также заторы отмечаются на проспекте Калинина и участках Павловского тракта, улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Фото: 2ГИС

Напомним, выделенные полосы появились в Барнауле на проспектах Ленина, Строителей, Калинина, а также улицах Аносова и Челюскинцев. Меру внедрили для того, чтобы пассажиры общественного транспорта могли быстро передвигаться по городу и не стоять в пробках во время реконструкции моста на Новом рынке, которая продлится до ноября 2023 года. За езду по «выделенке» на автомобиле предусмотрен штраф в размере до 1,5 до 5 тысяч рублей.