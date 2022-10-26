В Барнауле упала автобусная остановка: она продолжает выполнять функции и даже есть где посидеть
Местные жители просят поставить на место конструкцию и нормально закрепить
26 октября 2022, 13:05
В Барнауле упал остановочный павильон на улице Гущина, сообщают в паблике «Регион 22».
«Остановка „Гущина“. Барнаул не для грустных», — философски подошли в паблике к произошедшему.
В комментариях отметили, что «кто-то выиграл конкурс на монтаж и изготовление, и гарантийное обязательство, наверное, ещё не закончилось».
Фото: vk.com/altai_region22
Напомним, на минувших выходных ураганный ветер повалил в Барнауле несколько остановочных павильонов. Возможно, остановка на улице Гущина также стала жертвой непогоды.
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