В Барнауле упала автобусная остановка: она продолжает выполнять функции и даже есть где посидеть

В Барнауле упал остановочный павильон на улице Гущина, сообщают в паблике «Регион 22».

«Остановка „Гущина“. Барнаул не для грустных», — философски подошли в паблике к произошедшему.

В комментариях отметили, что «кто-то выиграл конкурс на монтаж и изготовление, и гарантийное обязательство, наверное, ещё не закончилось».

Фото: vk.com/altai_region22

Напомним, на минувших выходных ураганный ветер повалил в Барнауле несколько остановочных павильонов. Возможно, остановка на улице Гущина также стала жертвой непогоды.