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Такой день. Смерть кандидата в депутаты АКЗС и выкупленный Горный госпиталь

О главных событиях на Алтае 10 сентября

10 сентября 2026, 23:50, ИА Амител

Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край Такой день
       

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