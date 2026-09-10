Такой день. Смерть кандидата в депутаты АКЗС и выкупленный Горный госпиталь
О главных событиях на Алтае 10 сентября
10 сентября 2026, 23:50, ИА Амител
Здание Горного госпиталя / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
- Секретарь бюро совета регионального отделения "Справедливой России" Евгения Боровикова подтвердила факт смерти Ольги Чехонадских — кандидата в депутаты АКЗС от партии и члена Общественной палаты Алтайского края. У политика оторвался тромб.
- В Первомайском районе возле микрорайона Рощино села Фирсово и рядом с бывшим лагерем "Радуга" в селе Санниково были замечены следы медведя. Местных жителей просят проявить осторожность и воздержаться от посещения лесов.
- После успешной победы над казавшимся неразрешимым автобусным кризисом в Горно-Алтайске глава Республики Алтай Андрей Турчак решил вернуть качественный общественный транспорт во все районы республики. Для этого региону потребуется более 3 млрд рублей.
- Компания "Главалтайстрой", которая входит в ГК "Союз" семьи Владимира Отмашкина, стала владельцем исторического комплекса на проспекте Красноармейском, 19, в Барнауле. В него входят памятники федерального значения: Горный госпиталь, учебные корпуса, прачечная и склады.
- В Барнауле на первой большой городской ярмарке для посетителей будут работать фудкорт и фотозона, также подготовлены дегустационные представления и мастер‑классы. Особой точкой притяжения станет мобильное этноподворье "Казачья Застава" с казачьими блюдами. Подробнее — в материале amic.ru.
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