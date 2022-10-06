В Барнауле возрождают историческую яблоневую аллею

Фото: barnaul.org

В Барнауле вдоль улицы Георгия Исакова высадили тридцать молодых яблонь, сообщает мэрия.

«Эта яблоневая аллея — особый зелёный уголок Ленинского района. Именно с неё началось благоустройство самой длинной в Барнауле пешеходной аллеи. Первые саженцы высадили педагоги гимназии № 79 в декабре 1983 года — на участке от Попова до малой Островской по обеим сторонам», — рассказали в мэрии.

В районной администрации подчеркнули, что теперь аллею возрождают.

Ранее в Барнауле решили благоустроить аллею по улице Георгия Исакова — от улицы Шукшина до улицы Солнечная Поляна.