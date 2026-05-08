"Богатые станут еще богаче". Что в Республике Алтай говорят о создании игорной зоны

Ряд жителей Республики Алтай убеждены, что игорная зона станет дополнительным источником дохода для бюджета Горного Алтая

08 мая 2026, 09:27, ИА Амител

Казино / Фото: сгенерировано нейросетью

"Поощрение игромании", "рассадник порока" и "неуважение местных" — так называют жители Республики Алтай будущую игорную зону, которую там начнут строить, видимо, уже в этом году. Соответствующий законопроект подписан президентом и опубликован. Однако горноалтайцы призывают потратить эти деньги на дороги и помощь фронту.

Впрочем, раздаются и довольно "громкие" голоса, убежденные, что игорная зона станет дополнительным источником дохода для бюджета Горного Алтая. Какие аргументы за и против проекта приводят соседи – разбирался amic.ru

Справка: Осенью 2025 года Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение законопроект о создании в Республике Алтай новой игорной зоны, шестой по счету в России. В феврале, несмотря на порядка 4 тыс. голосов, собранные противниками инициативы, местное Госсобрание проект поддержало. 21 апреля закон приняли в Госдуме, и уже через несколько дней его одобрил Совфед. Затем он поступил главе государства. Владимир Путин подписал документ 2 мая.



Ранее в России было создано четыре игорных зоны: "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Янтарная" в Калининградской области, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Кроме того, строится "Золотой берег" в Крыму.

Кто и зачем это придумал?

Планы федерального Минфина по созданию в Республике Алтай шестой игорной зоны удивили многих. И действительно, ведь буквально "под боком", в соседнем Алтайском крае есть "Сибирская монета" с действующим казино.

Для чего множить сущности, задавались вопросом жители и сами же отвечали – казино нужно владельцу курорта "Манжерок" Герману Грефу, активно развивающему в регионе VIP-туризм в последние годы. Якобы в "Сибирскую монету" постояльцам пятизвездочного отеля и комфортабельных манжерокских шале добираться будет слишком проблематично – расстояние от игорной зоны Алтайского края до столицы республики – около 40 км, до самого Манжерока – даже меньше.

Дискуссии на эту тему в соцсетях не утихают уже несколько месяцев:

"Вот в Алтайском крае и хватило бы. А теперь что, рядом две зоны будут?!!", "Алтай Пэлас, видно, не справляется с потоком толстосумов", "Не понимаю, под боком игорная зона есть. Их всего штук 5 по стране. Это, понятно, надо Грефу".

Читатели amic.ru тему двух соседствующих зон продолжили: "Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположение противоречит первоначальной концепции". На это другой комментатор ответил: "Плевать им на это. Корешам надо игорную зону и всё тут, под них и законы напишем".

Под "первоначальной концепцией", скорее всего, имеется в виду установка на расположение изначальных игорных зон на значительном удалении друг от друга. Кроме того, в одном регионе не могут находиться две зоны сразу. Но создание двух таких территорий в пределах одного федерального округа закону не противоречит. Так, "Красная поляна" и строящийся в Крыму "Золотой берег" относятся к Южному федеральному округу. Однако между ними – почти 650 км, что значительно больше, чем между зонами в двух Алтаях.

Видимо, в том числе и поэтому, кто-то из комментаторов сделал далеко идущий вывод: "То есть, власть поощряет игроманию?"

Справка: "Сибирская монета" – одна из официальных игровых площадок, утвержденных правительством Российской Федерации в 2009 году. Базируется в Алтайском крае, в 280 километрах от Барнаула, занимает 2 304 га. Граничит с туристско-рекреационным комплексом "Бирюзовая Катунь". С ноября 2014 года здесь действует одно казино – Altai Palace. Это первое легальное игорное заведение Сибири.



По данным Ассоциации туроператоров "Сибирская монета" пользуется наименьшим спросом гостей среди других игровых зон. На конец ноября прошлого года ее посетили только 156,9 тыс. человек, что почти на 2% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года. Другие территории при этом демонстрировали рост посещаемости, число гостей там варьировалось от 336 тыс. до 790 тыс. посетителей.

Рабочие места в какой сфере?

Еще в феврале 2026-го глава региона Андрей Турчак отмечал: по оценкам республиканских властей, игорная зона в республике, создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 млн рублей. Их направят на "социалку".

У жителей такая информация вызвала недоумение: кем же смогут устоится жители в эту сказочную зону? Также жители припоминают, что в тот же "Манжерок" персонал набирают по всей стране.

В соцсетях они написали: "Богатые станут ещё богаче, а бедные..., всё по сценарию...", "Я прошу прощения, новые рабочие места в какой сфере нарастятся? В той самой?", "Рабочие места не для наших жителей. Для игорной зоны будут работать москвичи", "Лучше бы какое-нибудь производство построили, негде работать людям. Позаботились о безработице. Что наш брат пойдёт работать в казино?"

Самое время поиграть?

Часть жителей республики заявляют, что пока идет спецоперация, и бойцы защищают свою страну, ежедневно рискуя жизнями на фронте, время и ресурсы на игорные зоны неправильно.

"Бред какой, у нас в стране все хорошо, самое время поиграть", "Да-а. У нас же деньги больше девать некуда, кроме как развлекаловки для толстосумов строить. Кому-то в окопах есть нечего, а кто-то с жиру бесится", "Ну да, нужны развлечения. Особенно важно это сейчас, когда идëт СВО, и настоящее мужчины "развлекаются" на поле боя... И гибнут, чтобы другие могли поиграть. Люди, что с нами не так???" – пишут они.

Средства так называемые инвесторы, уверены активисты, должны направить на фронт, в поддержку военнослужащих.

Другие активисты указывают на необходимость ремонта дорог, которые в Республике Алтай нуждаются в обновлении и ремонте, а где-то и вообще никогда не было асфальта. Почему бы не направить деньги туда?

"Президент лучше бы дал указ чтоб дороги сделали и деревья не спиливали", "А где в городе Горно-Алтайске есть нормальные дороги?", "На Телецкое дорога ужас, про федеральные трассы вообще промолчу", – подчеркивают комментаторы.

Кто-то требует дополнительные автобусы, новые школы и детские сады, иные соцобъекты: "Тогда уж постройте аттракционы для детей типа Сочи-парка. Еще с десяток школ и несколько спортплощадок, теннисных кортов, баскетбольные/волейбольные площадки по республике и бассейны".

Не все против

Впрочем, часть населения уверена, если игорный бизнес держать под контролем, вреда он не принесет, а регион получит лишь выгоду.

"Школы и садики, дома культуры у нас и так строят, а доходы дополнительные региону не повредят", "В целом лучше легальное казино, которое еще и благодаря налогам приносит допсредства в бюджет", – отмечают пользователи.

Кстати, скандально известный депутат Госдумы Виталий Милонов, в прошлом году резко раскритиковавший планы по созданию зоны и назвавший казино "бесовскими игрищами", позицию внезапно сменил. Он выразил надежду, что игорная зона в Республике Алтай будет скромной и небольшой:

"Я надеюсь, что никакого Лас-Вегаса в Республике Алтай не будет. Ну, один, два, три объекта казино", — сказал он.

Впрочем, законодатель добавил, что за свою алчность и желание обмануть бога посетители казино все равно будут наказаны…

Что дальше?

Владимир Путин подписал закон 2 мая, в тот же день его опубликовали на портале правовой информации. В силу документ вступает через 10 дней после опубликования.

Сроки, в которые проект будет реализован, власти не называли. Однако в феврале, после решения местных парламентариев, Турчак отмечал:

"В этом году стартуют крупные инвестпроекты с серьезным федеральным участием в Майминского районе. Это комплексное развитие территории нежилой застройки, реконструкция аэропорта и взлетно-посадочной полосы, запуск игорной зоны".

Другой информации о проекте пока нет. Эксперты ранее комментировали, что зона расположится максимально близко к "Манжероку". Представители курорта информацию ряду СМИ уже подтвердили.