НОВОСТИОбщество

Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай

Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования

02 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин / Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай, пишет РИА Новости.

Сейчас в России действует четыре игорных зоны: "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Янтарная" в Калининградской области, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" в Крыму еще не достроена.

«Новый закон включает в перечень субъектов РФ, где могут создаваться игорные зоны, и Республику Алтай, поскольку она обладает таким же туристическим потенциалом. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования», — уточняет агентство.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак ранее сообщал, что игорную зону запустят в Майминском районе. Он отметил, что это не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной территории — с жесткими правовыми рамками и госконтролем.

По предварительным оценкам, игорная зона создаст порядка тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. По словам Турчака, средства направят на решение социальных вопросов.

Владимир Путин Республика Алтай законы
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:04:56 02-05-2026

Ещё бы ...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

23:05:49 02-05-2026

А чо не в Москве.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:33:16 02-05-2026

на своей даче создаст?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:47:48 03-05-2026

Гость (23:33:16 02-05-2026) на своей даче создаст?... а кто вам мешает на своей даче с соседями в преферанс на раздевание зарубиться?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:21 03-05-2026

Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположение противоречит первоначальной концепции.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Психиатр

13:46:49 03-05-2026

Гость (11:35:21 03-05-2026) Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположе... Правильно! Алтайскому краю доход в бюджете ни к чему. Пусть даже 300 млн р.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:54 03-05-2026

Гость (11:35:21 03-05-2026) Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположе... Плевать им на это. Корешам надо игорную зону и всё тут,под них и законы напишем

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:13:03 04-05-2026

Гость (11:35:21 03-05-2026) Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположе... ну не смогли в алтайском крае сделать, сделают в республике

  -14 Нравится
Ответить
Лента новостей

В России подорожала водка
16 часов назад  12

Все новости

Новости партнеров