Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай

02 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай, пишет РИА Новости.

Сейчас в России действует четыре игорных зоны: "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Янтарная" в Калининградской области, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" в Крыму еще не достроена.

«Новый закон включает в перечень субъектов РФ, где могут создаваться игорные зоны, и Республику Алтай, поскольку она обладает таким же туристическим потенциалом. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования», — уточняет агентство.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак ранее сообщал, что игорную зону запустят в Майминском районе. Он отметил, что это не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной территории — с жесткими правовыми рамками и госконтролем.

По предварительным оценкам, игорная зона создаст порядка тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. По словам Турчака, средства направят на решение социальных вопросов.