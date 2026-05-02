Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай
Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования
02 мая 2026, 19:34, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай, пишет РИА Новости.
Сейчас в России действует четыре игорных зоны: "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Янтарная" в Калининградской области, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" в Крыму еще не достроена.
«Новый закон включает в перечень субъектов РФ, где могут создаваться игорные зоны, и Республику Алтай, поскольку она обладает таким же туристическим потенциалом. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования», — уточняет агентство.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак ранее сообщал, что игорную зону запустят в Майминском районе. Он отметил, что это не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной территории — с жесткими правовыми рамками и госконтролем.
По предварительным оценкам, игорная зона создаст порядка тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. По словам Турчака, средства направят на решение социальных вопросов.
20:04:56 02-05-2026
Ещё бы ...
23:05:49 02-05-2026
А чо не в Москве.
23:33:16 02-05-2026
на своей даче создаст?
09:47:48 03-05-2026
Гость (23:33:16 02-05-2026) на своей даче создаст?... а кто вам мешает на своей даче с соседями в преферанс на раздевание зарубиться?
11:35:21 03-05-2026
Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположение противоречит первоначальной концепции.
13:46:49 03-05-2026
Гость (11:35:21 03-05-2026) Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположе... Правильно! Алтайскому краю доход в бюджете ни к чему. Пусть даже 300 млн р.
20:49:54 03-05-2026
Гость (11:35:21 03-05-2026) Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположе... Плевать им на это. Корешам надо игорную зону и всё тут,под них и законы напишем
10:13:03 04-05-2026
Гость (11:35:21 03-05-2026) Тогда в Алтайском крае закрывайте. Слишком близкое расположе... ну не смогли в алтайском крае сделать, сделают в республике