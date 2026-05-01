Совфед утвердил создание игорной зоны в Республике Алтай

Она будет функционировать исключительно в Майминском районе

01 мая 2026, 11:52, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Совет Федерации поддержал создание шестой игорной зоны в Российской Федерации — она появится на территории Республики Алтай. Об этом сообщается на сайте Совфеда: сенаторы одобрили соответствующие изменения в статью 9 ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".

По словам главы региона Андрея Турчака, игорная зона будет функционировать исключительно в Майминском районе — в специально отведенном для этого месте. По оценкам специалистов, ее работа может приносить в бюджет не менее 300 млн рублей, и эти средства планируется направлять на решение социальных вопросов.

Кроме того, региональный руководитель подчеркнул, что создание зоны положительно скажется на развитии инфраструктуры региона, в том числе транспортной. Федеральный закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

На данный момент в России уже действуют пять игорных зон — они расположены в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.