Более 4 кг растительного наркотика нашли у рецидивиста в Алтайском крае

Задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование

23 июля 2026, 18:31, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Первомайском районе полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

По данным регионального управления МВД, оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о возможной причастности сельчанина к незаконному обороту запрещенных веществ во время оперативно-профилактической операции "Мак-2026".

В ходе обыска хозяйственных построек на территории домовладения мужчины сотрудники полиции обнаружили две коробки и мешок с высушенными частями растений с характерным запахом. Изъятое направили на экспертизу.

Исследование показало, что обнаруженное вещество является наркотическим средством растительного происхождения общей массой более четырех килограммов.

Во время допроса ранее судимый мужчина пояснил, что самостоятельно собрал растения, высушил их и хранил для личного употребления. Кроме того, задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование, в связи с чем в отношении него составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ.