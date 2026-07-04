Браконьеры заплатят почти миллион рублей за сбор краснокнижных растений на Алтае
Кроме того, виновные лица привлечены к ответственности за незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений
04 июля 2026, 10:05, ИА Амител
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай суд обязал возместить ущерб, причиненный незаконным сбором краснокнижного растения. Нарушители собрали почти полтонны родиолы розовой.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай, нарушения природоохранного законодательства выявила Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура.
Во время проверки установлено, что шесть местных жителей незаконно заготовили 449 килограммов родиолы розовой, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. По оценке специалистов, причиненный природе ущерб превысил 980 тысяч рублей.
Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с нарушителей суммы причиненного ущерба. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.
Кроме того, виновные лица привлечены к ответственности за незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России.
10:14:58 05-07-2026
пол тонны женьшеня накопать,это подвиг.
10:15:41 05-07-2026
пол тонны женьшеня накопать,это подвиг.