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В городе-курорте Алтая задержали мужчину с наркотиком растительного происхождения

Мужчина самостоятельно собирал растения, после чего хранил для личного употребления

18 июля 2026, 08:03, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Яровом полицейские задержали 47-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, во время проверки принадлежащего мужчине гаража сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения. Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Экспертиза установила, что найденное вещество является наркотическим средством общей массой 506 граммов.

По предварительной информации, мужчина самостоятельно собирал растения, после чего хранил их для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Алтайский край Яровое борьба с наркотиками полиция
       

Комментарии 3

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Гость

18:03:12 18-07-2026

у нас соседи периодически курят!! ее самую, куда жаловаться?!

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гость

10:09:25 19-07-2026

Гость (18:03:12 18-07-2026) у нас соседи периодически курят!! ее самую, куда жаловаться?... 112

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Гость

11:39:58 19-07-2026

Гость (18:03:12 18-07-2026) у нас соседи периодически курят!! ее самую, куда жаловаться?... Попросите отсыпать!

  -1 Нравится
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