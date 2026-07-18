В городе-курорте Алтая задержали мужчину с наркотиком растительного происхождения
Мужчина самостоятельно собирал растения, после чего хранил для личного употребления
18 июля 2026, 08:03, ИА Амител
В Яровом полицейские задержали 47-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, во время проверки принадлежащего мужчине гаража сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения. Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.
Экспертиза установила, что найденное вещество является наркотическим средством общей массой 506 граммов.
По предварительной информации, мужчина самостоятельно собирал растения, после чего хранил их для личного употребления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
18:03:12 18-07-2026
у нас соседи периодически курят!! ее самую, куда жаловаться?!
10:09:25 19-07-2026
Гость (18:03:12 18-07-2026) у нас соседи периодически курят!! ее самую, куда жаловаться?... 112
11:39:58 19-07-2026
Гость (18:03:12 18-07-2026) у нас соседи периодически курят!! ее самую, куда жаловаться?... Попросите отсыпать!