В городе-курорте Алтая задержали мужчину с наркотиком растительного происхождения

Мужчина самостоятельно собирал растения, после чего хранил для личного употребления

18 июля 2026, 08:03, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Яровом полицейские задержали 47-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, во время проверки принадлежащего мужчине гаража сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения. Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Экспертиза установила, что найденное вещество является наркотическим средством общей массой 506 граммов.

По предварительной информации, мужчина самостоятельно собирал растения, после чего хранил их для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.