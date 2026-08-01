Речь идет о зданиях, земельных участках и иных объектах, находящихся в распоряжении организации

01 августа 2026, 08:20, ИА Амител

Недвижимость / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

Генпрокуратура России подала в Кузьминский районный суд Москвы иск к "Свидетелям Иеговы". Цель иска — признать недействительными около 60 договоров дарения и пожертвования недвижимости, заключённых в разных регионах страны. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

«В числе ответчиков — религиозные организации и фонды из Австрии, Дании, Португалии, Испании, Нидерландов, Финляндии и Швеции, а также Всемирное главное управление "Свидетелей Иеговы" в США. Минюст России привлечен как третье лицо», — пишет издание.

По данным прокуратуры, с 2016 по 2017 год российские отделения "Свидетелей Иеговы"* передавали часть своего имущества зарубежным структурам. Генпрокуратура считает, что эти сделки были направлены на то, чтобы избежать конфискации активов государством после ликвидации местных отделений организации.

Иск охватывает 63 объекта недвижимости общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, а также 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Прокуроры также требуют принять обеспечительные меры из-за риска утраты имущества до завершения судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что миллиардеры в США стали массово скупать целые кварталы.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ