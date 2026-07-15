Миллиардеры в США стали массово скупать целые кварталы

Спрос на элитную недвижимость за пять месяцев 2026 года вырос вдвое

15 июля 2026, 16:59, ИА Амител

Миллиардер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Состоятельные жители США все активнее приобретают не отдельные дома, а сразу несколько соседних участков и кварталов — так они обеспечивают себе максимальную приватность.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The Wall Street Journal, подобная стратегия получила название "лэндмаксинг". Речь идет о скупке прилегающей недвижимости, чтобы расширить владения и подчеркнуть свой статус.

Среди тех, кто следует этому тренду, издание называет основателя хедж‑фонда Citadel Кеннета Гриффина и главу совета директоров Oracle Ларри Эллисона. Так, Гриффин инвестировал свыше 450 миллионов долларов в создание масштабного комплекса в Палм‑Бич — его площадь достигает почти 11 гектаров. Эллисон тем временем последовательно расширяет свои территории в Малибу, Инклайн‑Виллидж и Маналапане.

Согласно данным Coldwell Banker, за первые пять месяцев 2026 года интерес к элитной недвижимости в США увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом заметно вырос и спрос на расширение уже имеющихся владений. Состоятельные покупатели стремятся приобретать больше земли, чтобы формировать крупные закрытые резиденции.

Агент по недвижимости из Майами Дэнни Герцберг отмечает еще одну причину популярности таких объектов: для многих богатых американцев покупка недвижимости — это способ диверсифицировать капитал.