«Будет влиять на конечную цену». В России возникли проблемы с закваской для кисломолочных продуктов

Из-за проблемы с закваской может возникнуть дефицит кисломолочной продукции. Большая часть дрожжей сейчас поступает из-за границы, но в связи с санкциями уже начинаются сбои с поставками. Не исключён и вариант, что они вовсе могут прекратиться.

По данным экспертов, запасов закваски в нашей стране хватит лишь на полгода. Когда они закончатся, отечественные производители не смогут обеспечить необходимым количеством сырья все молочные предприятия страны, рассказал «Business FM Барнаул» директор по производству Барнаульской биофабрики Константин Жидких.

В России всего три завода, где производят закваску для кисломолочной продукции и сыров. Один из них находится в Барнауле, два других — в Москве и Угличе, которые дают не больше 20% от нужного стране объёма.

По данным Константина Жидких, основными поставщиками выступают Голландия, Дания и Италия. В меньшем количестве сырьё заводится из Болгарии и США. Альтернативы в этом вопросе, по мнению Константина Жидких, нет и в ближайшее время импортозаместить весь объём закваски просто невозможно.

«Мы в основном выпускаем сухие закваски для кисломолочных продуктов. И для сыров мы выпускаем только для производственной закваски, то есть закваски прямого внесения. Я вот говорил с Угличем: там тоже они на пределе. У нас не те мощности. Ни одно российское предприятие не изготавливает глубокозамороженные закваски. Нас пока уверяют зарубежные поставщики, что проблем нет. Но потихоньку возникают проблемы с логистикой. Сейчас если только начнутся затруднения с логистикой с Европой, это сразу... Они и так уже цены на свои закваски начинают поднимать. Не существенно, но всё равно это будет влиять на конечную цену», — рассказал Константин Жидких.

По мнению Константина Жидких, зарубежные поставщики не хотят терять российский рынок из-за больших объёмов. На данный момент все контракты исполняются, дефицита в закваске нет, но увеличилось время её доставки из-за границы.

Однако у некоторых алтайских производителей молочной продукции есть предположение, что отсутствие зарубежной закваски не принесёт серьёзного вреда их производству. К примеру, генеральный директор Алтайского маслосыродельного завода Ольга Воронкова рассказала, что предприятие использует и импортные закваски, но большая часть закупается в России.

«Наш Алтайский маслосыродельный завод работает на сухих заквасках. Мы их приобретаем на Барнаульской биофабрике. Конечно, пользовались и импортными заквасками, но большую часть используем российского производства. Мы сами готовим уже в дальнейшем закваски, у нас есть заквасочная. То есть мы вносим закваску сухую, вначале в лаборатории она размножается, а в дальнейшем уже в заквасочной. То есть эти закваски мы применяем не прямого внесения, а те, которые мы производим сами», — рассказала Ольга Воронкова.

По словам экспертов, говорить о том, что ассортимент или количество молочной продукции в России сократится, ещё рано. Но цены на «молочку» могут вырасти. Вероятнее всего, этого стоит ожидать осенью.

Барнаульская биофабрика планирует расширить свои мощности. Но в связи с санкциями могут возникнуть проблемы с покупкой необходимого европейского оборудования. Это высокотехнологичное оборудование, которое попадает под запрет. Сейчас фабрика надеется на помощь государства в решении этого вопроса.

О необходимости господдержки недавно высказались и в Минсельхозе России. Речь шла о льготах или дешёвых кредитах на оборудование и текущие расходы. Это поможет нарастить объём российского производства закваски в перспективе.