Бюджет Алтайского края на 2026 год приняли в первом чтении без единого против
В нем заложили средства на социальную поддержку населения, повышение зарплат и выполнение национальных целей
30 октября 2025, 11:55, Александра Черданцева
Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли в первом чтении бюджет региона на следующий год. Проект казны в текущем варианте поддержали 45 народных избранников, еще 15 воздержались, голосов против не было совсем. Рассмотрение вопроса состоялось на сессии в четверг, 30 октября.
В 2026 году доходы краевого бюджета запланированы в объеме 199,1 млрд рублей, расходы составят 213,07 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом 13,96 млрд рублей.
«Основной финансовый документ отвечает задачам и национальным целям развития, выполнению текущих обязательств перед жителями и сбалансированному исполнению все обязательств, создает возможности для дальнейшего развития региона», – прокомментировал заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.
Так, на сферу здравоохранения потратят 20 млрд рублей, на образование – 60 млрд, на социальную политику почти 62 млрд. В проекте бюджета заложены все действующие меры социальной поддержки с индексацией на 4%, а по оплате жилищно-коммунальных услуг – более чем на 9%. С 1 января 2026 года зарплаты работников указных категорий вырастут на 7,6%, а с 1 октября – на 4% для остальных бюджетников. Кроме того, минимальный размер оплаты труда увеличится на 21%.
Рассмотрение во втором, окончательном чтении состоится в ноябре 2025 года.
Почему одни депутаты поддержали бюджет "с удовлетворением", а другие хоть и не выступили откровенно против, но мелкие огрехи все же нашли, расскажем в следующем материале.
12:16:09 30-10-2025
Зачем там КПРФ ? Пришли посидели ни за, ни против , так просто языком Ляля типо опозиция
14:28:13 30-10-2025
Если 45 человек голосуют единогласно, то зачем платить им 45 зарплат?
16:26:17 30-10-2025
4 % - это что за плевок? А что за дискриминация по указному принципу, откуда такое различие? Не указные не люди что ли и в магазины не ходят и коммуналку не платят и налогов у них нет наверное? Господин Ситников бюджет распланировал как свой личный!