Бюджет Алтайского края на 2026 год приняли в первом чтении без единого против

В нем заложили средства на социальную поддержку населения, повышение зарплат и выполнение национальных целей

30 октября 2025, 11:55, Александра Черданцева

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли в первом чтении бюджет региона на следующий год. Проект казны в текущем варианте поддержали 45 народных избранников, еще 15 воздержались, голосов против не было совсем. Рассмотрение вопроса состоялось на сессии в четверг, 30 октября.

В 2026 году доходы краевого бюджета запланированы в объеме 199,1 млрд рублей, расходы составят 213,07 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом 13,96 млрд рублей.

«Основной финансовый документ отвечает задачам и национальным целям развития, выполнению текущих обязательств перед жителями и сбалансированному исполнению все обязательств, создает возможности для дальнейшего развития региона», – прокомментировал заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.

Так, на сферу здравоохранения потратят 20 млрд рублей, на образование – 60 млрд, на социальную политику почти 62 млрд. В проекте бюджета заложены все действующие меры социальной поддержки с индексацией на 4%, а по оплате жилищно-коммунальных услуг – более чем на 9%. С 1 января 2026 года зарплаты работников указных категорий вырастут на 7,6%, а с 1 октября – на 4% для остальных бюджетников. Кроме того, минимальный размер оплаты труда увеличится на 21%.

Рассмотрение во втором, окончательном чтении состоится в ноябре 2025 года.

Почему одни депутаты поддержали бюджет "с удовлетворением", а другие хоть и не выступили откровенно против, но мелкие огрехи все же нашли, расскажем в следующем материале.