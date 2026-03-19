Май оказался худшим вариантом из-за большого числа праздников — отпускные окажутся ниже среднего заработка

19 марта 2026, 11:16, ИА Амител

Май 2026 года признан самым невыгодным месяцем для отпуска. Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

Причина — большое количество праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок оказывается выше, чем отпускные выплаты. Тем, кто хочет максимизировать доход, эксперт советует выбирать другие месяцы.

Самыми выгодными для отдыха в 2026 году стали апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Лидер по числу рабочих дней — июль: их там 23.