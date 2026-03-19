В Алтайском крае растет число врачей и среднего медперсонала
Достигнутые результаты стали возможны благодаря реализации комплекса федеральных и региональных мер поддержки
19 марта 2026, 10:26, ИА Амител
За последние три года в Алтайском крае удалось добиться прироста врачебных кадров: число специалистов увеличилось на 84 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс‑конференции 18 марта.
По данным ведомства, в прошлом году удалось существенно замедлить убыль среднего медицинского персонала, а в 2025 году зафиксирован первый за долгое время рост — на 66 специалистов.
Дмитрий Попов подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря реализации комплекса федеральных и региональных мер поддержки. Текущая укомплектованность врачебными кадрами в регионе составляет 84%, средним медперсоналом — 91%.
«Надеемся, что такая тенденция сохранится и дальше», — подытожил Дмитрий Попов.
В завершение пресс‑конференции министр привел общие данные по кадрам: в подведомственных краевому Минздраву бюджетных медицинских организациях трудятся 49 116 человек, в том числе 7972 врача, 19 613 сотрудников среднего медперсонала и 2667 — младшего.
Ранее amic.ru рассказывал, как врачи на Алтае выхаживают крохотных недоношенных детей.
10:50:29 19-03-2026
в 2010 г в Алтайском крае было около 12 тысяч врачей, сейчас 7900
10:50:35 19-03-2026
Озвучьте сколько работает на две ставки и студентов , тогда и будет реальная картина, она ещё хуже , чем нам Минздрав вещает.
11:24:44 19-03-2026
Главное красиво преподнести новости -разогнал кучу, принял единицы, так что ли?
11:28:32 19-03-2026
Попов себе в заслугу приписал 84 медика, а сколько от него сбежало за этот год скромно промолчал. Но от него другого и не стоит ждать.