НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае растет число врачей и среднего медперсонала

Достигнутые результаты стали возможны благодаря реализации комплекса федеральных и региональных мер поддержки

19 марта 2026, 10:26, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За последние три года в Алтайском крае удалось добиться прироста врачебных кадров: число специалистов увеличилось на 84 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс‑конференции 18 марта.

По данным ведомства, в прошлом году удалось существенно замедлить убыль среднего медицинского персонала, а в 2025 году зафиксирован первый за долгое время рост — на 66 специалистов.

Дмитрий Попов подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря реализации комплекса федеральных и региональных мер поддержки. Текущая укомплектованность врачебными кадрами в регионе составляет 84%, средним медперсоналом — 91%.

«Надеемся, что такая тенденция сохранится и дальше», — подытожил Дмитрий Попов.

В завершение пресс‑конференции министр привел общие данные по кадрам: в подведомственных краевому Минздраву бюджетных медицинских организациях трудятся 49 116 человек, в том числе 7972 врача, 19 613 сотрудников среднего медперсонала и 2667 — младшего.

Ранее amic.ru рассказывал, как врачи на Алтае выхаживают крохотных недоношенных детей.

Девушка на массаже / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Отпуск с лечением. Алтайский край вошел в число лидеров медицинского туризма

Средний чек на оздоровление для туристов достиг почти 8 тысяч рублей
НОВОСТИЗдоровье


 

Алтайский край медицина Врачи на Алтае

Комментарии 4

Avatar Picture
бгг

10:50:29 19-03-2026

в 2010 г в Алтайском крае было около 12 тысяч врачей, сейчас 7900

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:50:35 19-03-2026

Озвучьте сколько работает на две ставки и студентов , тогда и будет реальная картина, она ещё хуже , чем нам Минздрав вещает.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:44 19-03-2026

Главное красиво преподнести новости -разогнал кучу, принял единицы, так что ли?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:28:32 19-03-2026

Попов себе в заслугу приписал 84 медика, а сколько от него сбежало за этот год скромно промолчал. Но от него другого и не стоит ждать.

  12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров