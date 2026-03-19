В Алтайском крае растет число врачей и среднего медперсонала

19 марта 2026, 10:26, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За последние три года в Алтайском крае удалось добиться прироста врачебных кадров: число специалистов увеличилось на 84 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс‑конференции 18 марта.

По данным ведомства, в прошлом году удалось существенно замедлить убыль среднего медицинского персонала, а в 2025 году зафиксирован первый за долгое время рост — на 66 специалистов.

Дмитрий Попов подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря реализации комплекса федеральных и региональных мер поддержки. Текущая укомплектованность врачебными кадрами в регионе составляет 84%, средним медперсоналом — 91%.

«Надеемся, что такая тенденция сохранится и дальше», — подытожил Дмитрий Попов.

В завершение пресс‑конференции министр привел общие данные по кадрам: в подведомственных краевому Минздраву бюджетных медицинских организациях трудятся 49 116 человек, в том числе 7972 врача, 19 613 сотрудников среднего медперсонала и 2667 — младшего.

