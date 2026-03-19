Россияне с зарубежными смартфонами могут остаться без 5G-сетей

Минцифры планирует перевести сети пятого поколения на отечественные алгоритмы шифрования, которые не поддерживаются импортными производителями

19 марта 2026, 09:34, ИА Амител

Россияне с импортными смартфонами могут столкнуться с проблемами при подключении к сетям 5G. Как пишут "Известия", Минцифры планирует постепенно перевести сети пятого поколения на отечественные криптоалгоритмы, которые зарубежные производители не поддерживают.

Согласно проекту приказа, до 2032 года гаджеты смогут работать с использованием европейского алгоритма SNOW, американского AES и китайского ZUC. После этого придется перейти на российский NEA 7 ("Кузнечик").

Ранее ведомство допускало использование иностранных алгоритмов без ограничения сроков, но теперь позиция изменилась.

Эксперты предупреждают: требование применять исключительно российские алгоритмы может сделать внедрение 5G практически нереализуемым. Убедить зарубежных вендоров поддерживать российские стандарты без их закрепления в международных нормах вряд ли удастся.

Ситуацию осложняет и отсутствие в стране достаточного количества базовых станций для 5G, а также неизвестность с разработкой чипсетов под новые сети.

В Минцифры пояснили, что запуск 5G, намеченный на 2026 год, сначала будет допускать иностранные алгоритмы, но затем приоритетом станут отечественные решения.

Замдиректора Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин поддержал саму идею, но призвал обеспечить возможность подключения иностранных устройств — для этого потребуются прямые переговоры с вендорами, чтобы те внедрили российскую криптографию.