Россияне с зарубежными смартфонами могут остаться без 5G-сетей
Минцифры планирует перевести сети пятого поколения на отечественные алгоритмы шифрования, которые не поддерживаются импортными производителями
19 марта 2026, 09:34, ИА Амител
Россияне с импортными смартфонами могут столкнуться с проблемами при подключении к сетям 5G. Как пишут "Известия", Минцифры планирует постепенно перевести сети пятого поколения на отечественные криптоалгоритмы, которые зарубежные производители не поддерживают.
Согласно проекту приказа, до 2032 года гаджеты смогут работать с использованием европейского алгоритма SNOW, американского AES и китайского ZUC. После этого придется перейти на российский NEA 7 ("Кузнечик").
Ранее ведомство допускало использование иностранных алгоритмов без ограничения сроков, но теперь позиция изменилась.
Эксперты предупреждают: требование применять исключительно российские алгоритмы может сделать внедрение 5G практически нереализуемым. Убедить зарубежных вендоров поддерживать российские стандарты без их закрепления в международных нормах вряд ли удастся.
Ситуацию осложняет и отсутствие в стране достаточного количества базовых станций для 5G, а также неизвестность с разработкой чипсетов под новые сети.
В Минцифры пояснили, что запуск 5G, намеченный на 2026 год, сначала будет допускать иностранные алгоритмы, но затем приоритетом станут отечественные решения.
Замдиректора Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин поддержал саму идею, но призвал обеспечить возможность подключения иностранных устройств — для этого потребуются прямые переговоры с вендорами, чтобы те внедрили российскую криптографию.
09:48:43 19-03-2026
Простите, я чего-то не знаю, и у нас есть отечественные смартфоны?.. Это точно не Панорама? И да, в нынешних условиях у нас скорее вообще мобильной связи не будет, какие 5G, о чем они вообще?)
09:49:21 19-03-2026
А у нас есть 5G???
09:57:40 19-03-2026
Круто! Я за!
16:30:13 19-03-2026
Гость (09:57:40 19-03-2026) Круто! Я за!... "Дядя Петя, Вы дурак?"(с)
10:04:39 19-03-2026
Я вот как раз раздумываю что взять "Витязь5Г " или "Весну" десятую. По деньгам одинаково , по отзывам непонятно ничего
16:01:16 19-03-2026
Гость (10:04:39 19-03-2026) Я вот как раз раздумываю что взять "Витязь5Г " или "Весну" д... Электроника 302 рулит!
10:05:20 19-03-2026
Все чудесатей и чудесатей фантазии идут
10:11:42 19-03-2026
[.....Минцифры планирует постепенно перевести сети пятого поколения на отечественные криптоалгоритмы, которые зарубежные производители не поддерживают....]
Короче, не будет у нас никакого 5G с таким подходом.. ))) "Не нужон он нам!!!"(с)
10:23:42 19-03-2026
То есть все? :D
10:57:14 19-03-2026
Не, ну само направление на использование отечественных "продуктов" конечно верное, но и отказываться от применения существующих импортных рановато...
11:23:19 19-03-2026
российский NEA 7 ("Кузнечик")
Это серьезно? Может выхухоль лучше?))) российский NEA 7 ("Выхухоль") ..ну круче же звучит))))
16:31:12 19-03-2026
Гость (11:23:19 19-03-2026) российский NEA 7 ("Кузнечик")Это серьезно? Может выхухол... Для неучей все смех
p.s. Есть такой, погугли
11:33:45 19-03-2026
Я прям вижу как все депутаты госдумы и все чиновники Кремля сидят на заседаниях с российскими телефонами, а после на "Жигулях" разъезжаются улучшать дальше жизнь любимого ими народа, исполняя наказы, уставши, едут домой в скромные квартиры девятиэтажек 1970 годов постройки. А как иначе? Мы же в одной лодке!
16:03:07 19-03-2026
гость (11:33:45 19-03-2026) Я прям вижу как все депутаты госдумы и все чиновники Кремля ... Вспомнил, про Жигули.. Их уж не осталось почти.
17:42:11 19-03-2026
Гость (16:03:07 19-03-2026) Вспомнил, про Жигули.. Их уж не осталось почти.... Ага, и те только у депутатов.
20:14:48 21-03-2026
гость (11:33:45 19-03-2026) Я прям вижу как все депутаты госдумы и все чиновники Кремля ... Если бы депутаты так жили, у нас бы не было депутатов
11:49:25 19-03-2026
Зачем нам 5G,когда у нас просто весь мобильный интернет отключают? Хватит и смс.
12:21:37 19-03-2026
Будут отечественные станции - 蚱蜢 (zhàměng) — «кузнечик» на китайском языке.
12:55:47 19-03-2026
123 (12:21:37 19-03-2026) Будут отечественные станции - 蚱蜢 (zhàměng) — «кузнечик» на... с предустанновленным махом.
12:32:45 19-03-2026
Не было, будут. Цена 150 000 р/шт. По предварительной записи. Со справкой, что ты за путина.
12:40:42 19-03-2026
На телевизоре 2000-х было написано "Сделано в России", а внутри ни одной российской детали. Также и со смартфонами, там мало российского.
14:14:57 20-03-2026
А смартфоны они Россиские сделать не хотят! Вгоняют в пещерный век! Нам такое правительство не к чему!!!!
21:15:03 20-03-2026
Какие 5G вообще не будет интернета.
Он сейчас не нужен интернет мобильный только мошенники звонят и просят прислать смс
00:13:31 21-03-2026
Элементарно нет свободных частот под 5g. Те что предлагает государство - требуют базовых станций через каждые 100 метров. Такие расходы будут окупаться десятилетиями. Проблема с кузнечиком тут вообще не актуальна