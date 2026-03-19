Песков: В переговорах России, США и Украины наступила пауза

Две группы работают по отдельности, уточнил официальный представитель Кремля

19 марта 2026, 10:13, ИА Амител

Работа трехсторонней группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности в настоящее время приостановлена. Об этом "Известиям" сообщил пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас две группы ведут работу раздельно — у каждой своя повестка дня. При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает свою деятельность.

«Две группы работают по отдельности — разная повестка дня. Спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе», — заявил Песков.

Ранее Кирилл Дмитриев информировал о проведенной 11 марта встрече руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.





