Песков: В переговорах России, США и Украины наступила пауза

Две группы работают по отдельности, уточнил официальный представитель Кремля

19 марта 2026, 10:13, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Работа трехсторонней группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности в настоящее время приостановлена. Об этом "Известиям" сообщил пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас две группы ведут работу раздельно — у каждой своя повестка дня. При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает свою деятельность.

«Две группы работают по отдельности — разная повестка дня. Спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе», — заявил Песков.

Ранее Кирилл Дмитриев информировал о проведенной 11 марта встрече руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.

Комментарии 16

Гость

10:23:09 19-03-2026

На спектаклях бывает антракт

Гость

10:46:00 19-03-2026

Гость (10:23:09 19-03-2026) На спектаклях бывает антракт...
Думаете пришло время пожрать?

Гость

11:13:39 19-03-2026

Гость (10:46:00 19-03-2026) Думаете пришло время пожрать?... Прибухнуть по соточке

ППШариков

10:49:32 19-03-2026

Лишь бы в СВО паузы не было...

так точно.

12:36:42 19-03-2026

ППШариков (10:49:32 19-03-2026) Лишь бы в СВО паузы не было...... судя по вашим комментариям на ВО..

Гость

13:26:19 19-03-2026

ППШариков (10:49:32 19-03-2026) Лишь бы в СВО паузы не было......
Народа же у нам много

Преображенский

22:43:21 19-03-2026

ППШариков (10:49:32 19-03-2026) Лишь бы в СВО паузы не было...... Все правильно, пауза нам не нужна, нам нужна полная и безвозвратная остановка.

Гость

10:50:56 19-03-2026

Может ждут когда США освободится

Гость

11:15:11 19-03-2026

Гость (10:50:56 19-03-2026) Может ждут когда США освободится... А кто США освобождать пойдет?

вокруг света, как вокруг смеха

12:39:33 19-03-2026

Гость (11:15:11 19-03-2026) А кто США освобождать пойдет?... таки как кто.
кубинцы, венесуэльцы и родные коренные-команчи, сиу и Чингачгук,и Че Гевара.

Гость

10:55:08 19-03-2026

США тянут, это их план.
Затянуть конфликт для ослабления РФ, Европы, перекраивания мира в свою пользу, получения экономических и политических выгод

Гость

11:42:16 19-03-2026

Гость (10:55:08 19-03-2026) США тянут, это их план.Затянуть конфликт для ослабления ... Ух они какие нехорошие)
А у нас какой план?

хорошие.

12:41:41 19-03-2026

Гость (11:42:16 19-03-2026) Ух они какие нехорошие)А у нас какой план?... у нас свой план.
но мы его не скажем.

Гость

11:41:29 19-03-2026

Переговорная позиция очень мощная. Именно по-этому с нами никто и не будет договориться. Печалька, что вся надежда на недружественных америкосов

Гость

13:12:11 19-03-2026

Гость (11:41:29 19-03-2026) Переговорная позиция очень мощная. Именно по-этому с нами ни...
Медленно положи дефис на пол и отойди в сторону

гость

22:36:59 19-03-2026

к великому сожалению, ситуация такова, что мир решится на поле боя. И нашей вины в том нет. Пока в руководстве Украины не будут перемены.

