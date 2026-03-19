В России появится закон о регулировании искусственного интеллекта

19 марта 2026, 09:03, ИА Амител

Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Законопроект о регулировании искусственного интеллекта опубликовали для общественного обсуждения, говорится в сообщении аппарата вице‑премьера Дмитрия Григоренко. Документ вводит рамочное регулирование применения ИИ в России, пишет РИА Новости.

В частности, он на законодательном уровне закрепляет само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.

Все разработанные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны содержать специальную маркировку, а крупные соцсети обязаны проверять ее наличие — и при отсутствии самостоятельно маркировать или удалять контент.

Кроме того, предлагается ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ. Под суверенной и национальной подразумеваются модели, у которых все стадии разработки и обучения осуществляются на территории России ее гражданами и юридическими лицами. Это же касается формирования наборов данных, на которых обучаются модели.

Требования к системам искусственного интеллекта будут зависеть от степени их влияния на жизнь человека и общество. Разработчики моделей ИИ обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента.

Операторы систем ИИ должны тестировать их на безопасность и информировать пользователей об ограничениях, а владельцы сервисов — оперативно принимать меры, чтобы не допустить неправомерного использования технологий. Ответственность за нарушения будет распределяться между разработчиком, оператором системы, владельцем сервиса и пользователем соразмерно степени вины.

Законопроект может вступить в силу 1 сентября 2027 года. Его цель — защитить россиян от скрытых манипуляций. За нарушение будет грозить административная или уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получать компенсацию за вред от искусственного интеллекта.