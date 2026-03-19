В Госдуме предложили запретить продавать бензин подросткам
Инициатива призвана сократить число аварий с участием несовершеннолетних на питбайках
19 марта 2026, 10:41, ИА Амител
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести федеральный запрет на продажу бензина и дизельного топлива лицам до 18 лет. Свою идею он обсудил с РИА Новости.
Поводом стал рост аварийности с участием подростков на питбайках — спортивных мотоциклах, для управления которыми не нужны права.
По словам парламентария, в 2025 году в ДТП с питбайками пострадали более двух тысяч человек, погибли свыше 30 подростков. Количество таких аварий выросло на 30%, а продажи питбайков — в три раза.
Законопроект уже готовят в Мособлдуме. Если его примут, продажа топлива несовершеннолетним будет запрещена на всей территории Московской области. Колунов считает, что регион может стать пилотным, а в случае успеха опыт стоит распространить на всю страну.
«Люди часто жалуются на подростков, которые рассекают на питбайках, нарушают ПДД, выезжают на дороги общего пользования, шумят и создают аварийные ситуации», — отметил депутат.
10:47:26 19-03-2026
Совершеннолетняя молодёжь, конечно же, не шумит, не совершает аварий...
10:55:08 19-03-2026
Скажите честно - молодняк под воздействием хохлов занимается терроризмом.
Реальные меры принимать нельзя.
Как только люди перестанут верить мошенникам в телефоне, они перестанут верить мошенникам в телевизоре.
10:57:06 19-03-2026
То ацетон запретят, то коров, то Телеграмм - ну, ну...
10:58:05 19-03-2026
почему, если я буду пузыри на работе пускать, то очень быстро встанет вопрос о моей профпригодности и о целесообразности моего нахождения.
а эти за полмиллиона в месяц могут нести любую дичь и годами там штаны протирать
10:58:33 19-03-2026
11:00:41 19-03-2026
А клей "Момент"?
11:34:44 19-03-2026
Йоу, сноубординг, дискета (с)
13:20:20 19-03-2026
В подростковых компаниях редки 18- летние оболтусы? Также бензином дитё непременно обеспечат родители, купившие ему драндулет. Питбайки по мнению депутата есть и на солярке? Бред несёт.
13:27:28 19-03-2026
А депутат то в курсе что получить права на мотоцикл можно с 16ти лет?
Да и вообще, можно всегда старшака или брата или батю попросить купить бенза