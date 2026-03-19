Инициатива призвана сократить число аварий с участием несовершеннолетних на питбайках

19 марта 2026, 10:41, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести федеральный запрет на продажу бензина и дизельного топлива лицам до 18 лет. Свою идею он обсудил с РИА Новости.

Поводом стал рост аварийности с участием подростков на питбайках — спортивных мотоциклах, для управления которыми не нужны права.

По словам парламентария, в 2025 году в ДТП с питбайками пострадали более двух тысяч человек, погибли свыше 30 подростков. Количество таких аварий выросло на 30%, а продажи питбайков — в три раза.

Законопроект уже готовят в Мособлдуме. Если его примут, продажа топлива несовершеннолетним будет запрещена на всей территории Московской области. Колунов считает, что регион может стать пилотным, а в случае успеха опыт стоит распространить на всю страну.