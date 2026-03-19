Протоиерей объяснил, можно ли красить яйца на Пасху в черный цвет
Александр Трушин пояснил, что строгого запрета нет, но темный тон противоречит смыслу праздника
19 марта 2026, 11:01, ИА Амител
В Русской православной церкви ответили на вопрос, допустимо ли красить пасхальные яйца в черный цвет. Священнослужители не вводят строгих запретов, но призывают задуматься о символике, сообщает Regions.
«Если человек покрасит яйца в черный цвет, это не станет грехом. Церковь не вводит строгих запретов на цвет скорлупы. Но стоит задуматься: что мы хотим выразить этим цветом? Пасха — не про скорбь, а про победу над смертью. Черный цвет может создавать диссонанс с самим смыслом праздника», — сказал протоиерей Александр Трушин.
Ранее глава движения "Россия православная" Михаил Иванов раскритиковал продажу куличей задолго до Пасхи, назвав это неуважением к продукту и вере.
11:09:58 19-03-2026
в этой жизни можно ВСЁ что не запрещено УКРФ
11:38:39 19-03-2026
11:38:39 19-03-2026
Всё можно, пока тебя не поймали (с)
11:45:20 19-03-2026
А можно вообще не красить? Супружница отказалась.
12:06:40 19-03-2026
12:06:40 19-03-2026
А вы ей не показывайте
11:50:08 19-03-2026
Первый раз слышу чтобы в Рамадан яйца красили.
12:59:32 19-03-2026
12:59:32 19-03-2026
В этом году увидите как к Дню Космонавтики яйца красят
10:48:23 20-03-2026
10:48:23 20-03-2026
рамадан сегодня закончился. Яйца будут красить к пасхе.
12:06:02 19-03-2026
Если я не покрашу яйца на масху, то попаду в ад?
12:18:10 19-03-2026
12:18:10 19-03-2026
Естественно, причем без оных.
15:59:45 19-03-2026
15:59:45 19-03-2026
Просто будешь ходить с некрашенными...
19:41:47 19-03-2026
Хоть их в брюках и не видно (с)