Протоиерей объяснил, можно ли красить яйца на Пасху в черный цвет

Александр Трушин пояснил, что строгого запрета нет, но темный тон противоречит смыслу праздника

19 марта 2026, 11:01, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца / Фото: amic.ru
В Русской православной церкви ответили на вопрос, допустимо ли красить пасхальные яйца в черный цвет. Священнослужители не вводят строгих запретов, но призывают задуматься о символике, сообщает Regions.

«Если человек покрасит яйца в черный цвет, это не станет грехом. Церковь не вводит строгих запретов на цвет скорлупы. Но стоит задуматься: что мы хотим выразить этим цветом? Пасха — не про скорбь, а про победу над смертью. Черный цвет может создавать диссонанс с самим смыслом праздника», — сказал протоиерей Александр Трушин.

Ранее глава движения "Россия православная" Михаил Иванов раскритиковал продажу куличей задолго до Пасхи, назвав это неуважением к продукту и вере. 

Комментарии 11

Гость

11:09:58 19-03-2026

в этой жизни можно ВСЁ что не запрещено УКРФ

Гость

11:38:39 19-03-2026

Гость (11:09:58 19-03-2026) в этой жизни можно ВСЁ что не запрещено УКРФ...
Всё можно, пока тебя не поймали (с)

Гость

11:45:20 19-03-2026

А можно вообще не красить? Супружница отказалась.

Гость

12:06:40 19-03-2026

Гость (11:45:20 19-03-2026) А можно вообще не красить? Супружница отказалась.... А вы ей не показывайте

Гость

11:50:08 19-03-2026

Первый раз слышу чтобы в Рамадан яйца красили.

Гость

12:59:32 19-03-2026

Гость (11:50:08 19-03-2026) Первый раз слышу чтобы в Рамадан яйца красили....
В этом году увидите как к Дню Космонавтики яйца красят

Гость

10:48:23 20-03-2026

Гость (11:50:08 19-03-2026) Первый раз слышу чтобы в Рамадан яйца красили.... рамадан сегодня закончился. Яйца будут красить к пасхе.

Гость

12:06:02 19-03-2026

Если я не покрашу яйца на масху, то попаду в ад?

Гость

12:18:10 19-03-2026

Гость (12:06:02 19-03-2026) Если я не покрашу яйца на масху, то попаду в ад?... Естественно, причем без оных.

Гость

15:59:45 19-03-2026

Гость (12:06:02 19-03-2026) Если я не покрашу яйца на масху, то попаду в ад?... Просто будешь ходить с некрашенными...

Гость

19:41:47 19-03-2026

Хоть их в брюках и не видно (с)

