Александр Трушин пояснил, что строгого запрета нет, но темный тон противоречит смыслу праздника

19 марта 2026, 11:01, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца / Фото: amic.ru

В Русской православной церкви ответили на вопрос, допустимо ли красить пасхальные яйца в черный цвет. Священнослужители не вводят строгих запретов, но призывают задуматься о символике, сообщает Regions.

«Если человек покрасит яйца в черный цвет, это не станет грехом. Церковь не вводит строгих запретов на цвет скорлупы. Но стоит задуматься: что мы хотим выразить этим цветом? Пасха — не про скорбь, а про победу над смертью. Черный цвет может создавать диссонанс с самим смыслом праздника», — сказал протоиерей Александр Трушин.

Ранее глава движения "Россия православная" Михаил Иванов раскритиковал продажу куличей задолго до Пасхи, назвав это неуважением к продукту и вере.