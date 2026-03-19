В Бийске жена пожаловалась на мужа-дебошира, у которого обнаружили ружье и марихуану

Хозяин дома пытался спрятать оружие до приезда правоохранителей

19 марта 2026, 09:46, ИА Амител

Найденная запрещенка / Фото: МУ МВД России "Бийское"

В Бийске полицейские изъяли у местного жителя незарегистрированное оружие и наркотики после вызова из-за бытового конфликта. Об этом сообщили в МУ МВД России "Бийское".

В отдел полиции "Заречье" обратилась 47-летняя женщина, заявившая, что ее супруг устроил дебош. Прибывшие на место сотрудники во время разбирательства обратили внимание на нервное поведение мужчины. В ходе осмотра территории оперативники обнаружили в сугробе сумку с двуствольным ружьем и боеприпасами. По данным полиции, хозяин дома пытался спрятать оружие до приезда правоохранителей, поскольку не имел на него документов.

«Кроме того, на веранде в стеклянной банке нашли вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила, что ружье является огнестрельным, а вещество — марихуаной массой 45 граммов», — отметили в ведомстве.

В отношении 37-летнего бийчанина возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 228 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

