"Альбион-Моторс" стал дилером электромобилей Evolute

Сибиряки смогут приобрести доступный гибридный автомобиль российского производства

19 марта 2026, 10:00, ИА Амител

Электромобили Evolute / Фото предоставлено пресс-службой компании

Жители Сибирского федерального округа, в том числе и Алтайского края, вскоре смогут ближе познакомиться с электромобилями Evolute ("Эволют"). Официальным дилером бренда в Новосибирске стал автоцентр "Альбион-Моторс", который уже работает с рядом известных автомобильных марок.

Долгое время Evolute в СФО был официально представлен только в Красноярске. Теперь география расширяется — дилерский центр скоро появится в Новосибирске. Салон бренда разместится в действующем автокомплексе на улице Станционной, 89.

Производством электромобилей Evolute занимается компания "Моторинвест" в Липецке. Бренд развивает направление электротранспорта и делает ставку на постепенный переход к экологичным решениям. В основе философии Evolute — идея осознанного выбора и развития технологий с минимальным воздействием на окружающую среду.

В линейке будут представлены электрические кроссоверы: новый I-Joy ("Ай-Джой") по цене от 1 899 000 рублей, пяти- или семиместный гибрид I-Space ("Ай-Спейс") от 2 310 000 рублей. Также летом выйдет обновленная версия среднеразмерного I-Sky ("Ай-Скай"). На автомобили действует господдержка.

Популярность электрокаров в России продолжает расти. По данным агентства "Автостат", за январь — февраль 2026 года в стране продали 1566 электромобилей — это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля рынка достигла 1%. Первое место занял бренд Evolute с показателем 34,7% — за два месяца реализовано 543 автомобиля.

Интерес к бренду увеличивается и в Сибири. В 2025 году в Сибирском федеральном округе поставили на учет 42 новых автомобиля Evolute — это на 27,3% больше, чем годом ранее.

В компании "Альбион-Моторс" называют бренд перспективным благодаря расширению модельного ряда, локальному производству и действующим программам поддержки. Клиенты автоцентра смогут получить полный спектр дилерских услуг: консультации, помощь в выборе автомобиля, сопровождение сделки и сервисное обслуживание.

Evolute Альбион-Моторс

Новосибирск, Станционная, 89

Тел: +7 383 388 47 82

Барнаул, Калинина, 15е

Тел: +7 3852 59 01 50

ВКООО "Альбион-Моторс"

