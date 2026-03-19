Передача взяток чиновнице из мэрии обернулась условным сроком для жительницы Барнаула

Женщина передала руководителю отдела четыре взятки от имени гражданина — каждая на сумму от 50 до 200 тысяч рублей

19 марта 2026, 09:21, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Жительница Алтайского края стала посредником и передала взятки начальнику отдела по строительству комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, за что получила условный срок, сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина передала главе отдела четыре взятки от гражданина в сумме от 50 до 200 тысяч рублей. Предполагалось, что за эти деньги чиновница окажет содействие в предоставлении застройщикам возможности устранения выявленных нарушений — они являлись основанием для отказа в выдаче разрешений на строительство семи объектов в краевой столице.

После этого разрешения, по замыслу взяткодателя, должны были быть выданы без надлежащей проверки по устранению выявленных нарушений.

Женщину признали виновной в трех эпизодах посредничества во взяточничестве. Ей назначили пять лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу и будет изучен в апелляционном порядке.

Напомним, уже бывшая начальница строительного отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Ирина Шишова обвиняется в систематическом получении взяток.

По данным следствия, она за вознаграждение оформляла застройщикам разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. В общей сумме взятками — лично или через посредников — она получила около 550 тысяч рублей.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении одного из бизнесменов, который "покупал" благосклонность Шишовой. Общая сумма взяток в этом случае превысила 500 тысяч рублей.

Начальника отдела "строительного" комитета Барнаула подозревают во взятке

По версии следователей, один из застройщиков заплатил ей 200 тысяч рублей за общее покровительство
Гость

09:26:24 19-03-2026

О чем люди думают когда берут и дают взятки?Еще в детстве В.Драгунский в рассказе "Мишкина каша" писал,что тайное всегда становится явным.Видимо,не читали родители вам книжек.

Гость

12:54:57 19-03-2026

Гость (09:26:24 19-03-2026) О чем люди думают когда берут и дают взятки?Еще в детстве В.... "Мишкину кашу" написал Николай Носов (который Незнайку придумал), а рассказ Виктора Драгунского так и называется "Тайное становится явным"

Гость

17:55:12 19-03-2026

Гость (12:54:57 19-03-2026) "Мишкину кашу" написал Николай Носов (который Незнайку приду... Не принципиально как называется рассказ, важен смысл

Гость

20:27:28 19-03-2026

Гость (09:26:24 19-03-2026) О чем люди думают когда берут и дают взятки?Еще в детстве В.... как же вы так можете такое спрашивать и путать классику? поражает

Гость

09:54:46 19-03-2026

Суммы как то не идут.

Гость

10:27:46 19-03-2026

Гость (09:54:46 19-03-2026) Суммы как то не идут. ... По данным следствия, она за вознаграждение оформляла застройщикАМ разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

1.Значит взяткодатель была не одна.
2. Женщина передала главе отдела четыре взятки от гражданина в сумме от 50 до 200 тысяч рублей.. Считаем 2 раза по 200, 1 раз 100 и один раз 50.
Учи математику школота!

Гость

09:55:33 19-03-2026

Из-за 500 ки мараться...

Гость

10:27:03 19-03-2026

Гость (09:55:33 19-03-2026) Из-за 500 ки мараться......
Тут 500, там 500, смотришь уже и квартирка в Москве появилась...

Гость

10:33:00 19-03-2026

Вот вам и ответ на ваши вопросы, кто и как выдает разрешения на строительство и внесение изменений в проекты застройки.

Гость

20:28:12 19-03-2026

Гость (10:33:00 19-03-2026) Вот вам и ответ на ваши вопросы, кто и как выдает разрешения... а вы прямо вчера родились. хватит а

