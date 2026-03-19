Передача взяток чиновнице из мэрии обернулась условным сроком для жительницы Барнаула

Женщина передала руководителю отдела четыре взятки от имени гражданина — каждая на сумму от 50 до 200 тысяч рублей

19 марта 2026, 09:21, ИА Амител

Жительница Алтайского края стала посредником и передала взятки начальнику отдела по строительству комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, за что получила условный срок, сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина передала главе отдела четыре взятки от гражданина в сумме от 50 до 200 тысяч рублей. Предполагалось, что за эти деньги чиновница окажет содействие в предоставлении застройщикам возможности устранения выявленных нарушений — они являлись основанием для отказа в выдаче разрешений на строительство семи объектов в краевой столице.

После этого разрешения, по замыслу взяткодателя, должны были быть выданы без надлежащей проверки по устранению выявленных нарушений.

Женщину признали виновной в трех эпизодах посредничества во взяточничестве. Ей назначили пять лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу и будет изучен в апелляционном порядке.

Напомним, уже бывшая начальница строительного отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Ирина Шишова обвиняется в систематическом получении взяток.

По данным следствия, она за вознаграждение оформляла застройщикам разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. В общей сумме взятками — лично или через посредников — она получила около 550 тысяч рублей.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении одного из бизнесменов, который "покупал" благосклонность Шишовой. Общая сумма взяток в этом случае превысила 500 тысяч рублей.