"Полежала и ушла". На Алтае косуля влетела в ворота и застряла
Сельчане аккуратно вытащили животное
19 марта 2026, 10:31, ИА Амител
В Майминском районе местные жители помогли выбраться косуле, застрявшей в воротах. Инцидент произошел в селе Алферово, пишет Telegram-канал gornoaltayskinfo.
Животное оказалось зажато между прутьями металлического забора и не могло самостоятельно освободиться. На помощь пришли сельчане, которые аккуратно вытащили косулю.
«Вместе с соседом аккуратно вытащили. Косуля немного полежала, отдохнула и с трудом ушла. Жалко, оставить не было возможности», — рассказали очевидцы.
Ранее в Карасукском районе Новосибирской области стадо косуль во время миграции попало в ловушку. Температура воздуха в регионе поднялась выше нуля, пошел дождь, и лед на озерах стал гладким как стекло.
10:43:13 19-03-2026
Жалко, оставить не было возможности.
Ножа под рукой не оказалось или холодильник забит доверху? С соседями бы поделились.
11:02:17 19-03-2026
Как она туда влезла? Что за необходимость заставила?
11:08:22 19-03-2026
Гость (11:02:17 19-03-2026) Как она туда влезла? Что за необходимость заставила?... Можно пофантазировать. За ней гналась стая голодных волков. Она с разбега влетела в ворота, успев задними копытами раскидать пару волков. Люди спугнули хищников. А лежала потому, что ждала когда волчары подальше уйдут, чуяла.
11:34:31 19-03-2026
Гость (11:08:22 19-03-2026) Можно пофантазировать. За ней гналась стая голодных волков. ... Ага, волков. Собаки бездомные видать ее гоняли.
12:11:18 19-03-2026
Гость (11:08:22 19-03-2026) Можно пофантазировать. За ней гналась стая голодных волков. ... Еа видео мужик так и говорит собаки загнали.
11:22:50 19-03-2026
Гость (11:02:17 19-03-2026) Как она туда влезла? Что за необходимость заставила?... Странный вопрос. Все просто бездомные собаки гнали животинку, та на скорости не увидела прутья в заборе, или не оценила размеры между прутьев, ну и влетела от души.
12:29:35 19-03-2026
Гость (11:22:50 19-03-2026) Странный вопрос. Все просто бездомные собаки гнали животинку... Ну так то да, у косуль очень развито оценочное суждение, это просто видать, по фото, молодая совсем.