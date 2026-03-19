"Полежала и ушла". На Алтае косуля влетела в ворота и застряла

Сельчане аккуратно вытащили животное

19 марта 2026, 10:31, ИА Амител

Застрявшая косуля / Фото: t.me/gornoaltayskinfo

В Майминском районе местные жители помогли выбраться косуле, застрявшей в воротах. Инцидент произошел в селе Алферово, пишет Telegram-канал gornoaltayskinfo.

Животное оказалось зажато между прутьями металлического забора и не могло самостоятельно освободиться. На помощь пришли сельчане, которые аккуратно вытащили косулю.

«Вместе с соседом аккуратно вытащили. Косуля немного полежала, отдохнула и с трудом ушла. Жалко, оставить не было возможности», — рассказали очевидцы.

Ранее в Карасукском районе Новосибирской области стадо косуль во время миграции попало в ловушку. Температура воздуха в регионе поднялась выше нуля, пошел дождь, и лед на озерах стал гладким как стекло.