Эксперты коммуникационного агентства рассказывают, что сделать для усиления визуального кода компании

19 марта 2026, 12:00, ИА Амител

Дизайнер / Фото сгенерировано нейросетью Nano Banana Pro

Пока одни маркетологи вкладываются только в содержание рекламных кампаний, другие — не забывают делать упор на визуальный код и забирают внимание целевой аудитории. Ведь чтобы послание бренда не затерялось в информационном потоке, необходимо грамотно комбинировать фирменный стиль и текущие тренды рынка.

О том, какие ключевые тенденции дизайна 2026 года стоит учитывать и как проработать фирменный стиль, если бюджет ограничен, рассказали специалисты коммуникационного агентства Zavod ("Завод") .

Тренды, которые легко применить

Если коротко сформулировать главный дизайн-тренд-2026, то он звучит так: бренды больше не могут быть просто "красивыми". Они должны быть узнаваемыми и живыми.

«Сегодня дизайн перестал ограничиваться логотипом и цветом. Бренды строят целые визуальные системы — гибкие наборы элементов, которые работают в соцсетях, рекламе, упаковке и офлайн-среде. Логотип уже не центр системы, а один из элементов. Важнее — стиль графики, типографика, движение и визуальный характер бренда», — рассказывает дизайнер коммуникационного агентства Zavod Иван Яковлев.

Первый заметный тренд — движение и динамика. Даже статические бренды проектируют с учетом возможности дальнейшей анимации: логотипов, динамической типографики, интерактивных элементов. Это связано с тем, что большая часть коммуникации происходит в цифровой среде — и там дизайн должен буквально "жить".

Второй тренд — возвращение выразительности. После долгой эпохи минимализма дизайнеры снова используют смелые шрифты, насыщенные цвета, 3Д-элементы и многослойные композиции. Но это не хаос, а управляемый максимализм, который помогает бренду выделяться в ленте и рекламе.

Третий тренд — человечность в дизайне. Все чаще используют ручные иллюстрации, текстуры, коллажи и намеренную "неидеальность". Это реакция на переизбыток идеально сгенерированной графики: аудитория лучше реагирует на визуал, который выглядит естественным и авторским.

Примеры оформления фирменного стиля на базе соцсетей / Иллюстрации предоставлены коммуникационным агентством

Важный момент, который бизнес часто недооценивает

«В 2026 году бренд без единого фирменного стиля даже с самыми красивыми рекламными кампаниями не может выйти на высокий уровень узнаваемости. Без визуальной системы бренд выглядит одинаково со всеми — особенно в социальных сетях, где пользователь принимает решение за несколько секунд», — акцентирует внимание руководитель агентства Надежда Клаус.

Простыми словами, компании без своего собственного визуального кода не запоминаются, "проходят" мимо и, как следствие, теряют подписчиков и потенциальных клиентов.

При этом полноценный брендинг не всегда требует большого бюджета. Есть несколько рабочих сценариев, которые помогут сэкономить ресурсы компании, но при этом придадут необходимую узнаваемость.

Первый — разработка базового набора элементов: логотип, цветовая палитра, бесплатные шрифты. Этого достаточно, чтобы хотя бы выстроить единый визуальный язык.

Второй — комплексная упаковка социальных сетей. Когда вместе с оформлением аккаунтов создают базовый брендинг: шаблоны постов, узнаваемый визуальный стиль и типографика.

Появляются графические элементы и даже при необходимости — паттерны. В дальнейшем этот фундамент можно масштабировать — использовать в рекламе, на сайте и в офлайн-коммуникациях.

Примеры переупаковки фирменного стиля на базе соцсетей с использованием нейрофотосессий.

«Реалии таковы, что брендбук могут позволить себе не все. Переработка же фирменного стиля гарантированно будет обходиться брендам дешевле. При этом результат легко адаптируется и интегрируется в текущее продвижение», — подытоживает Надежда.

Так, по ее словам, можно основать переработку визуала на трех ключевых поколениях. С одной стороны, делать бренд понятным для взрослых, но закладывать фундамент коммуникации для молодого поколения, выращивая их на своей базе.

Ведь на смену миллениалам (люди, рожденные с 1981 по 1996 г.) приходят зумеры (1997 по 2012 г.), а там и до поколения альфы недалеко.

Дизайн сегодня — это не просто эстетика. Это инфраструктура маркетинга. Основа, на которой строится вся коммуникация бренда.

