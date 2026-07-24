Делегация Алтайского края участвует в международном саммите России и Казахстана

Форум пройдет в Омске

24 июля 2026, 10:35, ИА Амител

Флаги России и Казахстана / Фото: правительство Алтайского края

Делегация Алтайского края под руководством губернатора Виктора Томенко приступила к работе на Форуме приграничного сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба правительства региона.

Саммит пройдет 24 и 25 июля в Омске с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В центре внимания форума в этом году находятся такие направления:

раскрытие транспортно-логистического потенциала границ;

привлечение инвестиций и запуск совместных проектов;

поддержка малого и среднего бизнеса;

оптимизация таможенного регулирования и упрощение торговых процедур;

расширение культурно-гуманитарного обмена.

К дискуссиям подключатся представители банковских структур, экспертного сообщества и торгово-промышленных палат обеих стран. Виктор Томенко представит участникам накопленный опыт взаимодействия Алтайского края с соседними казахстанскими областями: Восточно-Казахстанской, Абайской, Павлодарской и другими.

В состав региональной команды вошли руководители правительства и министерств региона (экономического блока, транспорта, промышленности и энергетики), а также главы производственных предприятий. Алтайские промышленники активно сотрудничают с партнерами из Казахстана, поставляют котельное оборудование, автомобильные шины, пластиковые изделия и другую продукцию.

Деловая программа включает традиционную биржу контактов, расширенное заседание Российско-Казахстанского делового совета и панельные сессии по развитию транспортных коридоров и промышленной кооперации.