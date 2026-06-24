Россия и Казахстан делят территорию Алтая. К чему пришли власти

Выяснилось, когда закончится обозначение границы

24 июня 2026, 11:22, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россия и Казахстан продолжают делить Алтай, но власти пришли к компромиссу для обозначения государственной границы, сообщает inbusiness.kz.ru.

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердили, что разграничение территории все еще продолжается. Зато уже известно, когда планируют завершить процесс.

«В 2026 году предварительно планируется завершить обозначение государственной границы, которая проходит по территории Восточно-Казахстанской области и Катон-Карагайского района. Проведение демаркационных работ не будет препятствовать передвижению туристических групп в направлении Белухи», — отметили в комитете.

В этом году не зафиксировали ни одного случая нарушения пограничного режима, несмотря на поток туристов.

При чем здесь гора Белуха?

Граница между Казахстаном и Россией проходит по вершине горы Музтау (Белуха), что создает трудности для туристов. Из-за сложного рельефа путешественники с обеих сторон часто вынуждены нарушать пограничный режим ради восхождения или подхода к подножию.

Для казахстанских туристов путь особенно труден: кратчайший маршрут лежит через территорию России, поэтому им приходится делать большой крюк по болотистой местности на своей стороне. Это привело к падению турпотока в регион на 25% из-за сложной логистики, правовых барьеров и отсутствия инфраструктуры.

Власти двух стран обсуждают создание совместной туристической зоны, однако запуск проекта тормозят бюрократия и незавершенная демаркация границ.

Сейчас Комитет национальной безопасности определил единственную разрешенную тропу к горе, проложенную сотрудниками Катон-Карагайского национального парка.

Почему согласование длится годами?

Для въезда и нахождения на туристической тропе, расположенной в пограничной зоне, требуется специальный пропуск и удостоверение личности. Выдачей таких документов занимается пограничная служба КНБ, а подать заявление на их получение можно через портал электронного правительства.

В то же время работа над созданием совместной туристической зоны в районе горы Белуха в Восточно-Казахстанской области "буксует". По данным МИД, проект соответствующего соглашения с Россией уже подготовили, он проходит межгосударственное согласование. Однако в Министерстве туризма Казахстана утверждают, что документ все еще находится на стадии обсуждения профильными ведомствами.