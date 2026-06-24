Россия и Казахстан делят территорию Алтая. К чему пришли власти
Выяснилось, когда закончится обозначение границы
24 июня 2026, 11:22, ИА Амител
Россия и Казахстан продолжают делить Алтай, но власти пришли к компромиссу для обозначения государственной границы, сообщает inbusiness.kz.ru.
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердили, что разграничение территории все еще продолжается. Зато уже известно, когда планируют завершить процесс.
«В 2026 году предварительно планируется завершить обозначение государственной границы, которая проходит по территории Восточно-Казахстанской области и Катон-Карагайского района. Проведение демаркационных работ не будет препятствовать передвижению туристических групп в направлении Белухи», — отметили в комитете.
В этом году не зафиксировали ни одного случая нарушения пограничного режима, несмотря на поток туристов.
При чем здесь гора Белуха?
Граница между Казахстаном и Россией проходит по вершине горы Музтау (Белуха), что создает трудности для туристов. Из-за сложного рельефа путешественники с обеих сторон часто вынуждены нарушать пограничный режим ради восхождения или подхода к подножию.
Для казахстанских туристов путь особенно труден: кратчайший маршрут лежит через территорию России, поэтому им приходится делать большой крюк по болотистой местности на своей стороне. Это привело к падению турпотока в регион на 25% из-за сложной логистики, правовых барьеров и отсутствия инфраструктуры.
Власти двух стран обсуждают создание совместной туристической зоны, однако запуск проекта тормозят бюрократия и незавершенная демаркация границ.
Сейчас Комитет национальной безопасности определил единственную разрешенную тропу к горе, проложенную сотрудниками Катон-Карагайского национального парка.
Почему согласование длится годами?
Для въезда и нахождения на туристической тропе, расположенной в пограничной зоне, требуется специальный пропуск и удостоверение личности. Выдачей таких документов занимается пограничная служба КНБ, а подать заявление на их получение можно через портал электронного правительства.
В то же время работа над созданием совместной туристической зоны в районе горы Белуха в Восточно-Казахстанской области "буксует". По данным МИД, проект соответствующего соглашения с Россией уже подготовили, он проходит межгосударственное согласование. Однако в Министерстве туризма Казахстана утверждают, что документ все еще находится на стадии обсуждения профильными ведомствами.
11:51:58 24-06-2026
Если туристы нарушают пограничный режим - их надо отлавливать и садить в зиндан на столетия. Недопустимо нарушать границы чужого государства где бы то ни было. Восхождения прекратить, виновных наказать! Совсем турьё обнаглело, ради адреналина готовы нарушить все правила и запреты.
12:00:35 24-06-2026
Рудный Алтай это подарок от коммуняк казахстану
12:09:03 24-06-2026
Гость (12:00:35 24-06-2026) Рудный Алтай это подарок от коммуняк казахстану... Пусть будут благодарны и не шарятся с линейкой вдоль границы
00:45:36 25-06-2026
Гость (12:09:03 24-06-2026) Пусть будут благодарны и не шарятся с линейкой вдоль границы... Они как раз неблагодарны и требуют Оренбург
12:09:09 24-06-2026
Гость (12:00:35 24-06-2026) Рудный Алтай это подарок от коммуняк казахстану... Подарил - забудь.
Не хватало нам ещё с КайдЗенскими неонацистами боротца.
12:33:35 24-06-2026
Гость (12:09:09 24-06-2026) Подарил - забудь.Не хватало нам ещё с КайдЗенскими неона... Зачем они переименовали тысячи населенных пунктов на манер упомянутых неонациздов? Хотели стереть следы прежних хозяев? Столицу перенесли на север для изменения этнического состава? По делам их узнаете их
13:05:16 24-06-2026
Гость (12:33:35 24-06-2026) Зачем они переименовали тысячи населенных пунктов на манер у... Тебе какое дело что делают афроазиаты? Ты у себя пошлины снизь, налоги меньше сделай, и бензином всех обеспечь.
15:23:52 24-06-2026
Гость (13:05:16 24-06-2026) Тебе какое дело что делают афроазиаты? Ты у себя пошлины сни... будет все будет. вот украину отымеем с европой ....
18:05:41 24-06-2026
Гость (13:05:16 24-06-2026) Тебе какое дело что делают афроазиаты? Ты у себя пошлины сни... Ты это к руководству страны обращаешься?
20:31:55 24-06-2026
Гость (13:05:16 24-06-2026) Тебе какое дело что делают афроазиаты? Ты у себя пошлины сни... Они почти нога в ногу идут по стопам украины. разве что боле плавно,с улыбкой и разговорами о дружбе. Историю переписали,свой голодомор придумали,топонимы поменяли,на десять векторов как янык сели,долю русских снижают,казахизацию проводят. Майдан только им в 22-м не дали провести. В Белоруссии пока тоже. Но все эти осколки СССР по периферии России для натравливания на неё и создавались изначально
00:32:01 25-06-2026
Гость (12:09:03 24-06-2026) Пусть будут благодарны и не шарятся с линейкой вдоль границы... Поспрашивай выходцев из Семипалатинска,Павлодара,Усть-Каменогорска какая им разница
12:05:36 24-06-2026
скоро все будет нашим)
14:07:34 24-06-2026
Гость (12:05:36 24-06-2026) скоро все будет нашим)... Молодец, получи 15 гривен за раскачивание и настрой казахов против РФ.
12:25:16 24-06-2026
В 2026 году предварительно планируется завершить обозначение государственной границы --- получается 35 лет уже границу делят
12:50:41 24-06-2026
С Китаем они границу наделили в одни ворота уже. В свои.
13:06:23 24-06-2026
Гость (12:50:41 24-06-2026) С Китаем они границу наделили в одни ворота уже. В свои. ... Чтобы делить справедливо - нужна сила. Поэтому и прогнулись. Упёрлись бы - по Уралу бы граница прошла.
18:13:58 24-06-2026
Гость (13:06:23 24-06-2026) Чтобы делить справедливо - нужна сила. Поэтому и прогнулись.... С Китаем Казахстан прогнулся,а с Россией почему бодается? Нет силы?
13:01:05 24-06-2026
По словам алтайцев, на Белуху лазить нельзя - духи сердятся
13:07:19 24-06-2026
Гость (13:01:05 24-06-2026) По словам алтайцев, на Белуху лазить нельзя - духи сердятся... Пусть алтайцы подадут иск на альпиков за оскорбление чувства верующих в Духа Гор.
13:14:32 24-06-2026
Греф им сделает откат и они смилостивятся
13:18:47 24-06-2026
Предлагаю решение. Передать всю Белуху с подходами к России и не мучить туристов. Безвиз есть по внутренним паспортам. Пусть заезжают. Пограничной зоны не будет
13:27:25 24-06-2026
Вся территория северного Казахстана - это бывшая территория России, казахи им не владели никогда. Борька-алкоголик с барского плеча им оставил. А там куча нефти и газа, за счет которых нынешний Казахстан только и существует. На это можно было бы закрыть глаза, если бы там был полностью дружественный режим. Однако, возникают вопросы зачем они переименовывают исконно русские поселения в казахские, не имеющие никакого отношения к истории? Почему всякие мамбеты с юга Казахстана думают, что это круто прийти в магазин в северном Казахстане и требовать говорить только по казахски, хотя русский второй государственный, пока еще? Просто, если так дальше пойдет, то сам собой напрашивается вопрос, а не пора ли тогда вернуть обратно территорию. Пусть тогда живут в своем нищем южном Казахстане и едят арбузы от пуза. Большинство казахов при этом милые и адекватные люди, но чинуши и мамбеты портят всю картину.
13:53:26 24-06-2026
ыть (13:27:25 24-06-2026) Вся территория северного Казахстана - это бывшая территория ... Иди и возвращай, только остальных на это не подписывай. Мне вот северный казахстан даром не нужен за него кровь проливать. Тебе надо - ты и иди.
14:04:46 24-06-2026
ыть (13:27:25 24-06-2026) Вся территория северного Казахстана - это бывшая территория ... Это что Борька им оставил? Расшифруй!!!
Может ты с Хрущём спутал?
09:19:16 25-06-2026
Гость (14:04:46 24-06-2026) Это что Борька им оставил? Расшифруй!!!Может ты с Хрущём... При развале Союза была реальная возможность забрать Крым, Северный Казахстан, да и остальные бы республики просто так бы не ушли, но Борька-алкаш сказал - «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Они стесняться не стали, потом в интервью все как один были в шоке, что просто так все им отдали. Учите историю.
02:46:14 26-06-2026
ыть (09:19:16 25-06-2026) При развале Союза была реальная возможность забрать Крым, Се... Теперь вот расхлебываем
14:16:38 24-06-2026
ыть (13:27:25 24-06-2026) Вся территория северного Казахстана - это бывшая территория ...
так и будет, подождите немного. только с Борькой промахнулись, это произошло гораздо раньше
18:11:33 24-06-2026
Гость (13:06:23 24-06-2026) Чтобы делить справедливо - нужна сила. Поэтому и прогнулись.... Для этого туда столицу перетащили с оралманами
13:55:54 24-06-2026
Каза..как вы сказали? Казахстан? Отчего же. можно и обновить границы, разумеется на основании 1936ого, до того как им страну создали порезав рсфср. Когда вернуть собираются? Заждались уже.
14:05:48 24-06-2026
Для казахстанских туристов путь особенно труден: кратчайший маршрут лежит через территорию России, поэтому им приходится делать большой крюк по болотистой местности на своей стороне. Это привело к падению турпотока в регион на 25% из-за сложной логистики, правовых барьеров и отсутствия инфраструктуры
Офигеть! Для туристов они ищут решения и скорее всего, поделят Белуху в пользу КЗ за какие-нибудь подарки и лживые обещания. А то что 100 км железной дороги КЗ проходит по Локтевскому и Третьяковскому районам и казахи считают плату в долларах, из-за чего все предприятия в Горняке закрылись, потому что плата за ж/д просто неподъемная, а люди едут в Барнаул на автобусах, когда параллельно идет поезд, это они так и не решили. Что за позорники у нас эти госчиновники? Там умные в руководстве вообще есть? Или хотя бы не очень жадные? Позорники и вредители! Обозвать бы всё это другими заслуженными словами, до того допекло уже.
20:21:40 24-06-2026
Гость (12:05:36 24-06-2026) скоро все будет нашим)... Демографию подтянуть нужно. То что имеем бы удержать
21:14:23 24-06-2026
Давайте обратно объединимся и делить ничего не нужно будет
17:09:13 25-06-2026
Пусть по болоту лазят. Нечего было от нас провозглашать «независимость»