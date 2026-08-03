Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прибыл в Алтайский край с двухдневным визитом

У политика насыщенное расписание: встречи с предпринимателями и жителями Барнаула, а также визит в Рубцовск

03 августа 2026, 13:10, ИА Амител

Леонид Слуцкий во время посещения Технопарка Новосибирского Академгородка / Фото: пресс-служба ЛДПР

Депутат Государственной Думы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 3 августа прибыл с рабочим визитом в Алтайский край. Председатель Комитета Госдумы по международным делам посетит два города региона, сообщили в пресс-службе партии.

3 августа в Барнауле политик проведет встречу с жителями многоквартирных домов по вопросам ЖКХ, а также встретится с производителями продуктов питания.



4 августа в Рубцовске председатель ЛДПР вместе с горожанами осмотрит состояние местных дорог и сопутствующей инфраструктуры. Также запланирован визит депутата Госдумы на одно из ведущих предприятий города.

Напомним, Леонид Слуцкий посещал Алтайский край в феврале 2024 года. Тогда в Барнауле он заглянул в магазин, поинтересовался ассортиментом и ценами. А также проверил, как производители соблюдают требования о маркировке товаров. После этого пообщался с руководством и рабочими двух крупнейших региональных предприятий — "Молочная сказка" и АО "Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения".

Тогда же он дал интервью "Переговорке" на amic.ru: "Время пахать. Леонид Слуцкий о четырехдневной рабочей неделе, хайпе и жизни на Алтае".