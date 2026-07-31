Ключевое значение имеет не полный отказ от хлебобулочных изделий, а грамотный выбор продукта

31 июля 2026, 21:20, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России ученые из ФИЦ питания и биотехнологии создали хлеб, который помогает похудеть, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-диетолог и терапевт Татьяна Солнцева.

«Это хлеб, разработанный нашими коллегами из ФИЦ питания и биотехнологии под научным руководством академика РАН Аллы Кочетковой. Он действительно может способствовать снижению веса, если его есть в умеренных количествах. Что касается ингредиентов этого хлеба, это, конечно, великолепный рецепт», — добавила научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищевых продуктов.

Она отметила, что хлеб приготовлен из цельнозерновой и гречневой муки, а также содержит бета-глюканы — вещества, которые улучшают обмен веществ, снижают проявления метаболического синдрома, уменьшают резистентность к инсулину и способствуют уменьшению висцерального жира.

«Это получается очень полезный продукт, который будет способствовать и помогать в процессе снижения веса», — подчеркнула она.

Тем не менее диетолог предупредила, что даже самый здоровый хлеб не следует употреблять в больших количествах, поскольку люди склонны переедать этот продукт. В результате они могут набрать вес, так как, несмотря на полезные свойства, хлеб содержит углеводы.

Ранее диетолог сравнила влияние разных видов хлеба на здоровье человека.