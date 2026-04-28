В ближайшее время начнутся расширенные испытания продукта на соответствие стандартам безопасности и пищевой ценности

28 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Эксперты разработают технологию для приготовления и отправки питы космонавтам на МКС, сообщил ранее заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (НИИХП), Владимир Мартиросян, пишет ТАСС.

«Специалисты отдела космического питания НИИХП совместно с Министерством обороны РФ разработали уникальный хлеб с длительным сроком хранения — до двух лет», — рассказал начальник отдела Андрей Ведерников на круглом столе в Московской городской думе.

Мероприятие было организовано фракцией партии "Единая Россия" и посвящено теме "Космическое предпринимательство: превращение космических технологий в решения для жизни, медицины и городской инфраструктуры".

Ведерников отметил, что новый хлеб создан на основе технологий, разработанных для космонавтов в 1960–1970-е годы. Он подчеркнул важность этой разработки для длительных космических миссий.

