В России создали хлеб с двухлетним сроком хранения

В ближайшее время начнутся расширенные испытания продукта на соответствие стандартам безопасности и пищевой ценности

28 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Эксперты разработают технологию для приготовления и отправки питы космонавтам на МКС, сообщил ранее заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (НИИХП), Владимир Мартиросян, пишет ТАСС.

«Специалисты отдела космического питания НИИХП совместно с Министерством обороны РФ разработали уникальный хлеб с длительным сроком хранения — до двух лет», — рассказал начальник отдела Андрей Ведерников на круглом столе в Московской городской думе.

Мероприятие было организовано фракцией партии "Единая Россия" и посвящено теме "Космическое предпринимательство: превращение космических технологий в решения для жизни, медицины и городской инфраструктуры".

Ведерников отметил, что новый хлеб создан на основе технологий, разработанных для космонавтов в 1960–1970-е годы. Он подчеркнул важность этой разработки для длительных космических миссий.

Комментарии 5

Гость

15:33:44 28-04-2026

Готовят к светлому будущему!

Медведь-шатун

15:34:56 28-04-2026

При его производстве ни один колосок не пострадал, в рецептуре полностью ЭКО переработанные покрышки!

Гость

16:28:09 28-04-2026

Уже давно придуман до нашей эры - сухари называется

Гость

16:58:46 28-04-2026

Хлеб - сухарь?

Гость

16:37:23 29-04-2026

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши..... Песня такая есть)))

