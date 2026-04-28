В России создали хлеб с двухлетним сроком хранения
В ближайшее время начнутся расширенные испытания продукта на соответствие стандартам безопасности и пищевой ценности
28 апреля 2026, 14:45, ИА Амител
Эксперты разработают технологию для приготовления и отправки питы космонавтам на МКС, сообщил ранее заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (НИИХП), Владимир Мартиросян, пишет ТАСС.
«Специалисты отдела космического питания НИИХП совместно с Министерством обороны РФ разработали уникальный хлеб с длительным сроком хранения — до двух лет», — рассказал начальник отдела Андрей Ведерников на круглом столе в Московской городской думе.
Мероприятие было организовано фракцией партии "Единая Россия" и посвящено теме "Космическое предпринимательство: превращение космических технологий в решения для жизни, медицины и городской инфраструктуры".
Ведерников отметил, что новый хлеб создан на основе технологий, разработанных для космонавтов в 1960–1970-е годы. Он подчеркнул важность этой разработки для длительных космических миссий.
15:33:44 28-04-2026
Готовят к светлому будущему!
15:34:56 28-04-2026
При его производстве ни один колосок не пострадал, в рецептуре полностью ЭКО переработанные покрышки!
16:28:09 28-04-2026
Уже давно придуман до нашей эры - сухари называется
16:58:46 28-04-2026
Хлеб - сухарь?
16:37:23 29-04-2026
Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши..... Песня такая есть)))