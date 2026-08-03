Для бездомных собак в Рубцовске создают пункт временного содержания

Будущему подрядчику предстоит изготовить восемь деревянных будок и оборудовать вольер

03 августа 2026, 11:32, ИА Амител

Собаки / Приют для животных / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Рубцовске приступили к созданию пункта временного содержания животных без владельцев. Для этого администрация города объявила закупку на изготовление и установку вольеров для собак. Начальная стоимость контракта составляет 717,2 тыс. рублей. Информация размещена в ЕИС "Закупки", пишет "Банкфакс".

Согласно документации, будущему подрядчику предстоит изготовить восемь деревянных будок и оборудовать вольер, рассчитанный на восемь отсеков. Конструкция должна включать стены, перегородки, основание, фасад с дверями, террасу перед первым отсеком и крышу.

Работы необходимо завершить до 21 сентября. Пункт временного содержания планируют разместить по адресу: улица Красная, 100в.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 10 августа. Победителя определят 11 августа.

Ранее глава Рубцовска Игорь Башмаков сообщал, что проблема безнадзорных животных остается одной из наиболее острых для города. По его словам, действовавшая система отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животных в прежнюю среду обитания не позволила полностью урегулировать ситуацию.

В связи с этим городские власти приняли решение создать муниципальное бюджетное учреждение, которое будет заниматься содержанием безнадзорных животных и выполнением других хозяйственных работ. Как отмечал Башмаков, место для размещения пункта временного содержания уже определено, а управление ветеринарии Алтайского края готово оказать необходимую поддержку.

Помимо работы с безнадзорными животными, новое учреждение планируют привлекать к содержанию общественных территорий, покосу травы, спилу деревьев и другим видам благоустройства.