На Алтае ребенок получил 25 тысяч рублей после нападения бродячей собаки

Прокуратура взыскала компенсацию морального вреда с администрации Рубцовска

17 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прокуратура Рубцовска провела проверку по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего, сообщили в ведомстве.

«По результатам рассмотрения дела исковые требования удовлетворены, в пользу несовершеннолетнего с администрации города Рубцовска взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что укус собаки причинил ребенку физические и моральные страдания, потому что тот испытал испуг при внезапном нападении животного.

В ведомстве добавили, что решение вступило в законную силу, его исполнение контролируется.

