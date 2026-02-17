НОВОСТИПроисшествия

На Алтае ребенок получил 25 тысяч рублей после нападения бродячей собаки

Прокуратура взыскала компенсацию морального вреда с администрации Рубцовска

17 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Прокуратура Рубцовска провела проверку по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего, сообщили в ведомстве.

«По результатам рассмотрения дела исковые требования удовлетворены, в пользу несовершеннолетнего с администрации города Рубцовска взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что укус собаки причинил ребенку физические и моральные страдания, потому что тот испытал испуг при внезапном нападении животного. 

В ведомстве добавили, что решение вступило в законную силу, его исполнение контролируется.

Ранее жительница Бийска пожаловалась на бродячих собак, преграждающих дорогу.

Рубцовск Происшествия Собаки животные Прокуратура

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

19:03:54 17-02-2026

А блоховоз уничтожен или как обычно?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:55 17-02-2026

Вряд ли от такого "огромного" штрафа АДминистрация даже чихнула. В десять или в сто раз больше назначать надо наказание, авось тогда будут чувствовать хотя б какую ответственность.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1111

11:10:08 18-02-2026

Гость (20:19:55 17-02-2026) Вряд ли от такого "огромного" штрафа АДминистрация даже чихн... Откуда деньги в администрации? с наших налогов! если штрафы сделать в 10 раз больше мы заплатим больше налогов, а вот если бы ответственного чиновника уволили вот это был пример другим.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:07 17-02-2026

По собаке в месяц и можно не работать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:35 17-02-2026

Да уж, такая смешная сумма компенсации... Хоть бы утешили ребёнка отстрелом собаки...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:26 18-02-2026

Всего 25 тысяч стоит здоровье милого невинного ребёнка?
По таким расценкам Эпштейн кусал бы их сотнями тысяч.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

09:30:07 18-02-2026

В Бийске сегодня отбивали ребенка от нападения собаки около кадетской школы стадион "Прогресс", стая лежала на теплотрассе, а 3 пса бегали вокруг и кидались на всех!, ребенок запрыгнул на забор, отбивался мешком от сменной обуви!!!, хорошо мы ехали, несколько машин остановились и звуками сигналов отогнали псов!!! ДОКОЛЕ!!! Вы трагедии ждете???!!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:35 18-02-2026

Медведь-шатун (09:30:07 18-02-2026) В Бийске сегодня отбивали ребенка от нападения собаки около ... трагедий уже дождались и не раз
зоошизно-денежное лобби важнее

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров