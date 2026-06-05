Дом там, где живет детство. В коттеджном поселке "Березовый мыс" прошел семейный праздник

Его провела компания "Два этажа"

05 июня 2026, 13:28, ИА Амител erid: 2W5zFH7nkVw

Праздник в поселке "Березовый мыс" / Фото: Михаил Криворотов

Начало лета в коттеджном поселке "Березовый мыс" под Барнаулом встретили большим семейным событием — 1 июня здесь прошел праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Организатором выступила строительная компания "Два этажа".

На праздник приехали не только жители "Березового мыса", но и семьи из других жилых комплексов и поселков — "Ботаники", "Палитры" и "Новой грани". Главная идея события заключалась в создании пространства живого общения, где дети и взрослые могут провести время вместе, познакомиться с соседями и по-новому взглянуть на загородную жизнь.

Для гостей подготовили анимационные программы, конкурсы и интерактивные игры. Для детей работали игровые зоны, угощения в виде сладкой ваты и мороженого, но, пожалуй, самым популярным развлечением стало катание на пони и машинках.

А для взрослых одним из главных моментов праздника стал масштабный розыгрыш подарков. Его проведение стало возможным благодаря партнерам мероприятия — компаниям "Лемана Про", "Легенда жизни" и жилому комплексу "Березовый мыс", которые предоставили призы для участников.

В компании "Два этажа" отмечают, что подобные события помогают развивать культуру соседства в поселках.

«Мы видим, что жители загородных поселков все больше ценят не только качество жилья, но и атмосферу вокруг него. Именно считаем важным проводить семейные мероприятия, объединяющие людей и создающие добрососедскую среду», — отмечают представители компании.

По мнению организаторов, современная жизнь за городом должна сочетать комфорт с насыщенной событийной средой, которая помогает жителям общаться, заводить новые знакомства и ощущать себя частью единого сообщества.

Площадкой праздника стал коттеджный поселок "Березовый мыс" — современный загородный комплекс с домами площадью от 60 до 120 квадратных метров, представленными в разных вариантах готовности: от теплого контура до формата "Уайт бокс" (формат "Белая коробка").

Праздник в поселке "Березовый мыс" / Фото: Михаил Криворотов

Проект ориентирован на семьи, которые рассматривают переезд из городской квартиры в собственный дом при сохранении доступной инфраструктуры и комфортных условий проживания. Приобрести жилье можно с использованием программ семейной и сельской ипотеки.

Сегодня "Березовый мыс" формируется не только как жилой проект, но и как пространство новой загородной культуры, где важную роль играет не только архитектура и инфраструктура, но и сообщество жителей. Проведенный праздник стал еще одним подтверждением того, что комфортная среда начинается с людей и отношений между ними.

Добавим, что компания "Два этажа" трижды становилась победителем премии "Народный знак качества", что подтверждает высокий уровень доверия со стороны клиентов и признание ее деятельности на региональном уровне.

Строительная компания "Два этажа"

Адрес: Барнаул, ул. Сиреневая, 31. Офис ​303, 3 этаж

График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00

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