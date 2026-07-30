Пожары зафиксированы в Пензенской области и Удмуртии

30 июля 2026, 17:28, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

В ночь на 30 июля дроны ВСУ вновь атаковали логистические комплексы Wildberries — удары пришлись на объекты в Пензенской области и Удмуртии. Подробности приводит "Российская газета".

Под Пензой в результате атаки на склад вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали порядка 200 сотрудников. По предварительным данным, один человек пострадал. Из‑за возгорания возникло сильное задымление — есть риск, что дым может дойти до Пензы. Мэр города Олег Денисов призвал жителей закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

Еще один логистический объект пострадал в Сарапуле (Удмуртия). Там также начался пожар после удара дронов. Благодаря своевременно сработавшей сирене воздушной тревоги всех работников успели вывести из здания — по предварительной информации, пострадавших нет.

Wildberries оперативно скорректировала логистику в обоих регионах. Так, прием поставок и отгрузку заказов перенесли на другие площадки. Кроме того, компания ввела меры поддержки для продавцов — отменила плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы.

Контроль за экологической обстановкой ведет Роспотребнадзор. Специалисты организовали мониторинг качества воздуха, разместив пост на границе ближайшей к горящему складу жилой застройки.

Напомним, в ночь на 18 июля под удар попали складские комплексы Wildberries в Электростали и Котовске. Спустя несколько дней, 22 июля, беспилотники нанесли удары еще по двум объектам — в Краснодаре и Невинномысске.

Очередной эпизод произошел 24 июля: дроны атаковали сразу три логистических комплекса компании. Пострадали площадки в Шушарах и Уткиной Заводи (Санкт‑Петербург и Ленинградская область), а также склад в Симферополе.

Ранее эксперты в беседе с изданием amic.ru рассуждали, насколько устойчива позиция Wildberries в условиях продолжающихся ударов, а также поднимали вопрос о том, кто понесет финансовые потери из‑за уничтоженных товаров.