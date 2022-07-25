Житель Алтайского края специально задавил лося и попал под уголовку

В Ребрихинском районе Алтайского края задержали подозреваемого в незаконной охоте на лося, сообщили в региональном МВД.

Закопанные и приваленные ветвями останки животного нашли жители возле одного из сёл и обратились в полицию. Предварительная давность забоя на момент обнаружения составляла четыре дня.

Под подозрение попал 30-летний житель Ребрихинского района, его задержали.

По предварительным данным, мужчина работает механизатором. Он увидел лося поздно вечером после выхода на ночную смену, когда обрабатывал поле со льном.

«Механизатор на тракторе начал преследовать животное и в результате наехал на него колёсами. После этого зацепил тушу тросом, отволок в ближайший околок и разделал. Останки животного спрятал. На следующий день попросил своего знакомого на автомобиле вывезти мясо весом более ста килограммов в коптильный цех районного центра», — говорится в сообщении.

Сумма материального ущерба составила 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая с применением механического транспортного средства и причинившая особо крупный ущерб»). Мужчине грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.