Кредитный портфель банка «Открытие» на Алтае увеличился до 16,5 млрд рублей

За девять месяцев 2022 года кредитный портфель банка «Открытие» на Алтае увеличился на 13% — до 16,5 млрд рублей. Наибольшую долю в нём занимают розничные кредиты. С начала года их портфель вырос на 6% — до 6,4 млрд рублей. Из них 4 млрд пришлось на ипотечные кредиты — плюс 10% на начало года. Ещё 2,2 млрд рублей заняли кредиты наличными, 687 млн — автокредиты (+31% к началу января 2020 года). Почти на 40% увеличился портфель кредитных карт — до 184 млн рублей.

Портфель кредитов крупному бизнесу показал рост в 13% — до 5,4 млрд рублей. Кредитно-гарантийный портфель малого и среднего бизнеса за девять месяцев увеличился на 21% — до 4,1 млрд рублей.

Всего с января по сентябрь 2022 года банк выдал населению и бизнесу двух Алтаев кредитов на сумму 10,2 млрд рублей. Самый большой «вклад» в выдачи внесли кредиты крупному бизнесу — 4,9 млрд рублей, а также кредиты и гарантии малому и среднему бизнесу — 3,5 млрд рублей. Выдачи розничных кредитов составили 1,5 млрд рублей: 904 млн рублей принесла ипотека, 567 — потребительские кредиты, 316 — кредиты на покупку авто.

«Сегодня мы видим, что потребность в заёмных средствах остаётся как у бизнеса, так и у населения. Но к принятию на себя новых кредитных обязательств клиенты подходят ещё более взвешенно, чем раньше. Считаю, что по итогам года банк покажет достойные результаты как по объёмам выдач и портфелей, так и по уровню клиентского сервиса», — отметила управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае и республике Алтай Эльвира Вебер.

Добавим, что с начала 2022 года банк «Открытие» на Алтае заключил четыре агентских договора на привлечение средств на счета эскроу на общую сумму более 2,6 млрд рублей. Из них в третьем квартале — на сумму более 130 млн рублей. Также банк в рамках реализации программы Минсельхоза России смог пролонгировать кредитный договор своего партнёра на сумму 600 млн рублей ещё на один год.