Часть выписок из реестра транспортных средств станет платной с 1 января 2026 года
Платными станут бумажные версии документов и сокращенная электронная выписка через "Госуслуги"
30 декабря 2025, 10:15, ИА Амител
С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, утвержденные правительством, которые делают платными некоторые виды выписок из реестра транспортных средств. Однако, как пояснила РИА Новости юрист Екатерина Лазарева, ключевые онлайн-запросы для автомобилистов останутся бесплатными.
Бесплатно на портале "Госуслуги" можно будет получить:
-
расширенную электронную выписку по автомобилю (по VIN-номеру);
-
выписку по владельцу транспортного средства.
Платными станут:
-
сокращенная электронная выписка, запрашиваемая через "Госуслуги", – 200 рублей;
-
бумажные версии выписок:
-
сокращенная – 400 рублей;
-
расширенная – 100 рублей;
-
выписка по владельцу – 400 рублей + 20 рублей за каждую страницу начиная с шестой.
-
Таким образом, основные запросы, необходимые для проверки истории автомобиля при покупке, по-прежнему можно будет сделать бесплатно в электронном виде. Плата вводится за бумажные документы и сокращенную онлайн-справку.
10:57:17 30-12-2025
вот оно начало
не для того были придуманы госуслуги , не альтруисты
11:18:43 30-12-2025
Ничего личного, просто бизнес...
12:06:51 30-12-2025
А для блага людей что сделают? Давно пора заменить всевозможные документы штампом в паспорте. Номера авто сделать как у оружия несменяемыми. Вождению обучать всех в школе. Счётчики заменять через 20 лет, а не через 4-6. Пьяных за рулём обязать пожизненно ежемесячно рыть могилы.
23:42:06 02-01-2026
Не соответствует действительности:
Таким образом, основные запросы, необходимые для проверки истории автомобиля при покупке, по-прежнему можно будет сделать бесплатно в электронном виде.
В расширенном ТОЛЬКО ПО СВОИМ: текущее и/или бывшие авто.
200 рублей за проверку стороннего авто при покупке.