Часть выписок из реестра транспортных средств станет платной с 1 января 2026 года

Платными станут бумажные версии документов и сокращенная электронная выписка через "Госуслуги"

30 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, утвержденные правительством, которые делают платными некоторые виды выписок из реестра транспортных средств. Однако, как пояснила РИА Новости юрист Екатерина Лазарева, ключевые онлайн-запросы для автомобилистов останутся бесплатными.

Бесплатно на портале "Госуслуги" можно будет получить:

расширенную электронную выписку по автомобилю (по VIN-номеру);

выписку по владельцу транспортного средства.

Платными станут:

сокращенная электронная выписка, запрашиваемая через "Госуслуги", – 200 рублей;

бумажные версии выписок: сокращенная – 400 рублей; расширенная – 100 рублей; выписка по владельцу – 400 рублей + 20 рублей за каждую страницу начиная с шестой.



Таким образом, основные запросы, необходимые для проверки истории автомобиля при покупке, по-прежнему можно будет сделать бесплатно в электронном виде. Плата вводится за бумажные документы и сокращенную онлайн-справку.