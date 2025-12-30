НОВОСТИОбщество

Часть выписок из реестра транспортных средств станет платной с 1 января 2026 года

Платными станут бумажные версии документов и сокращенная электронная выписка через "Госуслуги"

30 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, утвержденные правительством, которые делают платными некоторые виды выписок из реестра транспортных средств. Однако, как пояснила РИА Новости юрист Екатерина Лазарева, ключевые онлайн-запросы для автомобилистов останутся бесплатными.

Бесплатно на портале "Госуслуги" можно будет получить:

  • расширенную электронную выписку по автомобилю (по VIN-номеру);

  • выписку по владельцу транспортного средства.

Платными станут:

  • сокращенная электронная выписка, запрашиваемая через "Госуслуги", – 200 рублей;

  • бумажные версии выписок:

    • сокращенная – 400 рублей;

    • расширенная – 100 рублей;

    • выписка по владельцу – 400 рублей + 20 рублей за каждую страницу начиная с шестой.

Таким образом, основные запросы, необходимые для проверки истории автомобиля при покупке, по-прежнему можно будет сделать бесплатно в электронном виде. Плата вводится за бумажные документы и сокращенную онлайн-справку.

Avatar Picture
Гость

10:57:17 30-12-2025

вот оно начало
не для того были придуманы госуслуги , не альтруисты

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

11:18:43 30-12-2025

Ничего личного, просто бизнес...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:51 30-12-2025

А для блага людей что сделают? Давно пора заменить всевозможные документы штампом в паспорте. Номера авто сделать как у оружия несменяемыми. Вождению обучать всех в школе. Счётчики заменять через 20 лет, а не через 4-6. Пьяных за рулём обязать пожизненно ежемесячно рыть могилы.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
7on

23:42:06 02-01-2026

Не соответствует действительности:
Таким образом, основные запросы, необходимые для проверки истории автомобиля при покупке, по-прежнему можно будет сделать бесплатно в электронном виде.

В расширенном ТОЛЬКО ПО СВОИМ: текущее и/или бывшие авто.

200 рублей за проверку стороннего авто при покупке.

  -2 Нравится
Ответить
