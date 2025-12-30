В Барнауле активно ищут фотографов и аниматоров для создания новогоднего настроения
На сезонную работу с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц приглашают аниматоров, ассистентов фотографа и сборщиков подарков
30 декабря 2025, 09:42, ИА Амител
В преддверии Нового года в Барнауле открылось множество сезонных вакансий для тех, кто хочет не только подзаработать, но и стать частью праздничной кутерьмы. На "Авито Подработка" активно ищут аниматоров, помощников фотографов и сборщиков подарков.
Кому и куда можно устроиться:
-
Ассистент фотографа на катке. В торговом центре требуется помощник для проведения экспресс-фотосессий на льду. Работа подходит студентам – компания обещает полное обучение и поддержку наставника. График – плавающий, зарплата – от 30 000 до 50 000 рублей в месяц.
-
Аниматор на праздниках. Праздничные агентства приглашают активных и творческих людей для проведения мероприятий. Опыт работы с детьми приветствуется, но не обязателен. Занятость частичная с гибким графиком, зарплата – от 35 000 рублей.
-
Сборщик новогодних подарков. На производстве требуются сотрудники для сборки и упаковки праздничных наборов. Ключевое преимущество – ежедневная оплата: от 1800 до 2500 рублей за смену (шесть-семь часов). Опыт не нужен, график сменный (2/2, 3/3).
Таким образом, у жителей Барнаула есть возможность выбрать работу по интересам и графику, чтобы внести свой вклад в создание новогоднего волшебства и пополнить бюджет в праздничный период.
09:51:24 30-12-2025
продавцы К&В проведут экскурсию по залу, выдадут экспертное мнение - вам останется только махнуть карточкой - и вуаля, хорошее настроение не покинет пока вас!
17:44:21 30-12-2025
Musik (09:51:24 30-12-2025) продавцы К&В проведут экскурсию по залу, выдадут эксперт... Интересно, ч то в твоей голове значат буквы К и В? Если по русски К-Красное, ну а В тогда какое? Если по английски, то что такое К? Красный по английски RED. С В английской все понятно - BLACK.