В Барнауле активно ищут фотографов и аниматоров для создания новогоднего настроения

На сезонную работу с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц приглашают аниматоров, ассистентов фотографа и сборщиков подарков

30 декабря 2025, 09:42, ИА Амител

Дед Мороз / Фото из архива amic.ru

В преддверии Нового года в Барнауле открылось множество сезонных вакансий для тех, кто хочет не только подзаработать, но и стать частью праздничной кутерьмы. На "Авито Подработка" активно ищут аниматоров, помощников фотографов и сборщиков подарков.

Кому и куда можно устроиться:

Ассистент фотографа на катке. В торговом центре требуется помощник для проведения экспресс-фотосессий на льду. Работа подходит студентам – компания обещает полное обучение и поддержку наставника. График – плавающий, зарплата – от 30 000 до 50 000 рублей в месяц.

Аниматор на праздниках. Праздничные агентства приглашают активных и творческих людей для проведения мероприятий. Опыт работы с детьми приветствуется, но не обязателен. Занятость частичная с гибким графиком, зарплата – от 35 000 рублей.

Сборщик новогодних подарков. На производстве требуются сотрудники для сборки и упаковки праздничных наборов. Ключевое преимущество – ежедневная оплата: от 1800 до 2500 рублей за смену (шесть-семь часов). Опыт не нужен, график сменный (2/2, 3/3).

Таким образом, у жителей Барнаула есть возможность выбрать работу по интересам и графику, чтобы внести свой вклад в создание новогоднего волшебства и пополнить бюджет в праздничный период.